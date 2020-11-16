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Mantar soslu kafes köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta mantar soslu kafes köfte tarifi nedir? Mantar soslu köfte malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta mantar soslu kafes köfte tarifi...

Seray Üstün Seray Üstün 16.11.2020 15:26 | Son Güncelleme:
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Mantar soslu kafes köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta mantar soslu kafes köfte tarifi nedir? Mantar soslu köfte malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta mantar soslu kafes köfte tarifi...

Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında birbirinden lezzetli yemek tarifleri yapılmaya devam ediyor. 16 Kasım Pazartesi günü yayınlanan 576. bölümde gelinler mantar soslu kafes köfte yaptı. Haftanın ilk gününde çeyrek altın sahibi olmak için mücadele eden gelinler seyircinin karşısına mantar soslu kafes köfte yemeğiyle çıktı.

Mantar soslu kafes köfte yemeği Gelinim Mutfakta yarışmasıyla yeniden gündeme geldi. Yarışmanın izleyicileri gelinlerin hazırladıkları mantar soslu kafes köfte tarifine ilişkin araştırmalarının sayısını çoğalttı. Özellikle çocukların yemeye bayıldığı köftenin modern yorumu kendine hayran bırakmaya hazırlanıyor. Peki Gelinim Mutfakta mantar soslu kafes köfte nasıl yapılır? Mantar soslu kafes köfte malzemeleri nelerdir? İşte mantar soslu kafes köfte...

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MANTAR SOSLU KAFES KÖFTE MALZEMELERİ

  • Milföy hamuru

Köftesi için;

  • 300 gram kıyma
  • 1 adet rendelenmiş soğan
  • 8-10 dal maydanoz
  • 1 diş sarımsak
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı ekmek kırıntısı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon

İçi için;

  • 100 gram dil peyniri

Mantar sosu için;

  • 200 gram taze mantar
  • 1 kutu krema
  • 2 adet arpacık soğan
  • 1 yemek kaşığı tereyağ
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

MANTAR SOSLU KAFES KÖFTE NASIL YAPILIR?

Mantar soslu kafes köfte yapımına ilk adımda köfte ile başlanır. Köftenin yapımı için soğan rendelenir, maydanoz ve sarımsak ince ince kıyılır. Köfte için gerekli olan bütün malzemeler bir kapta yoğrulur. Ardından köfte harcı kişi sayısına göre eşit parçalara ayrılır. Köftenin içerisine küp doğranan dil peyniri eklenir ve yuvarlanarak şekil verilir. Ardından dolaptan çıkartılan ve oda sıcaklığında çözülen milföyler uzun ve ince şeritler halinde kesilir. Kesilen milföyler her bir köftenin üzerine dörder tane gelecek şekilde konulur. Milföy şeritleri üst üste getirilerek kafes görüntüsü elde edilir. Hazırlanan köfteler fırın kabına alınır ve isteğe bağlı olarak üzerine yumurta sarısı sürülür. Üzerine susam ve çörek otu serpilir. Hazırlanan köfteler önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30-35 dakika boyunca pişirilir.

Pişen köftelerin altına kremalı mantar sosu yerleştirilir. Kremalı mantar sosu başka bir tavada hazırlanır. Tavada tereyağ eritilir ve üzerine unu eklenir. Un renk alınca arpacık soğanları eklenerek pişirmeye bırakılır.

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