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Frutti Extra Bursaspor'da Serkan Erdoğan ile yollar ayrıldı

BASKETBOL HABERLERİ  | 13.06.2020 14:44 | Son Güncelleme

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Başantrenör Serkan Erdoğan ile yollarını ayırdı.

Frutti Extra Bursaspor'da Serkan Erdoğan ile yollar ayrıldı

Frutti Extra Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Süper Lig’dek ilk sezonumuzda takımımızla beraber başarılı sezon geçiren Başantrenörümüz Serkan Erdoğan ile 1 yıllık olan sözleşmesinin tamamlanmasının ardından, yeni sezon planlamasında kendisiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Türk basketboluna oyunculuğu ile damga vurmuş, Avrupa’da bayrağımızı gururla dalgalandırmış, gelecek vaat eden genç antrenör Serkan Erdoğan’a spor hayatında başarılar diliyor, kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

(DHA)

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