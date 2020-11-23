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Frutti Extra Bursaspor, Tutku Açık ile yollarını ayırdığını açıkladı

BURSASPOR HABERLERİ  | 23.11.2020 18:07 | Son Güncelleme

ING Basketbol Süper Lig ekibi Frutti Extra Bursaspor, başantrenör Tutku Açık ile yollarını ayırdı.

Frutti Extra Bursaspor, Tutku Açık ile yollarını ayırdığını açıkladı

ING Basketbol Süper Lig’de istediği sonuçları alamayan Frutti Extra Bursaspor’da başantrenör Tutku Açık ile yolların ayrıldığını açıklandı. Yeşil beyazlı kulüp yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sezon başında Frutti Extra Bursaspor’umuzda baş antrenör olarak göreve getirilen Tutku Açık ile yollarımızı karşılıklı olarak yapılan görüşmeler neticesinde ayrılmıştır. Açık’a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kendisine antrenörlük kariyerinin devamında başarılar dileriz.”
Bursaspor, Tutku Açık yönetiminde bu sezon ligde çıktığı 8 maçın 3’ünü kazandı, 5’inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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