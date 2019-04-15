Fuat Çapa: Beşiktaş, Ocak ayında Mehmet Özcan'ı transfer etmek istedi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa'dan flaş transfer açıklaması geldi. Fuat Çapa, genç oyuncusu Mehmet Özcan için Ocak ayında Beşiktaş'tan transfer teklifi geldiğini açıkladı. Çapa, Cemali Sertel'in de sezonu kapattığını söyledi.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Fuat Çapa, "Beşiktaş'ın Mehmet Özcan'ı takip etmesinden daha doğal ne olabilir ki. Mehmet Özcan için Ocak ayında sadece Beşiktaş'tan değil birçok Avrupa kulübünden transfer teklifi geldi. Şu ligde takip edilmesi gereken üç oyuncu belirlense Mehmet Özcan o listede mutlaka yer alır. Mehmet kalitesinde bir oyuncuyu Avrupa'dan Türkiye'ye getirmeye kalksan en az 4-5 milyon Euro para hazırlamanız lazım" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"LILLE İDDİALARI DOĞRU"

"Mehmet Özcan her maçtan sonra sosyal medyada konuşuluyor. Konuşulması da gayet normal. Mehmet sezon başından beri kendini geliştiren ve bu gelişimini de sahaya yansıtan yetenekli bir futbolcumuz. Kendisi benim son yıllarda çalışmış olduğum en karakterli, en disiplinli futbolculardan birisi. Mehmet ile sürekli gelişimi hakkında toplantılar yapıyoruz. Hatalarını, doğrularını sürekli değerlendiriyoruz. Sürekli Mehmet Özcan isminin gündeme gelmesi, taraftarların kendisinden sıkça bahsetmesi tesadüf değil. Mehmet Özcan için Lille iddiaları doğru ama imzalar atılmadan, sözleşmeler imzalanmadan futbolda hiçbir şeyin garantisi yok. Mehmet'i takip eden takımların sayılarının arttığını da biliyoruz. Sezon başında kimsenin tanımadığı 20 yaşında bir futbolcuyu bugün Avrupa bile konuşuyor"





