Fuat Çapa: Lig tecrübesi olan oyuncu sayımız azdı

Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa, 3-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"FİZİK OLARAK ÜSTÜNDÜLER"

Fenerbahçe'nin fizik olarak daha iyi bir durumda olduğunu dile getiren Çapa, "Rakibin fizik kalitesi bizden üstündü. İkili mücadelelerde biraz eksik kalacağımızı biliyorduk. Yüksek değil yerden pas yapmayı düşündük ama Fenerbahçe de bizim analizimizi yapıyorlar. Eksiklerimizi çok net bir şekilde biliniyor" dedi.

"ÇOK POZİSYONA GİRMEDEN KAZANDILAR"

Fenerbahçe'nin çok pozisyona girmeden maçı kazandığını dile getiren Çapa, "Çok ilginç bir maç oldu. Fenerbahçe çok pozisyona girmedi. Biz onların işini kolaylaştırdık. Birinci gol, yenmemesi gereken bir gol. Oyuncular mevkisinde oynamadığı için böyle olabiliyor. Thiam'ın 18 içerisindeki hareketliliği, hava hakimiyeti... Diğer taraftan duran top hakimiyetini konuştuk" dedi.

"BİZİM İÇİN OLMAZSA OLMAZ"

Fenerbahçe'den yedikleri gollerden dolayı üzüntü duyduklarını dile getiren Çapa, "Yemiş olduğumuz goller üzücü. Rakip baskılı oynar, çok pozisyona girer anlarım. Bu şekilde bizim eksiklerimiz çok öne çıktı. Biliyorduk. Bildiklerimizi bir daha gördük. Mücadele anlamında da zaman zaman karşılık veremedik. Bu olmazsa olmaz. Olmazsa sıkıntı yaşarız" şeklinde konuştu.