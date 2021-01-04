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Fuat Çapa: Lig tecrübesi olan oyuncu sayımız azdı

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 04.01.2021 21:47 | Son Güncelleme

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Fenerbahçe'ye farklı kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fuat Çapa: Lig tecrübesi olan oyuncu sayımız azdı

Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa, 3-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"FİZİK OLARAK ÜSTÜNDÜLER"

Fenerbahçe'nin fizik olarak daha iyi bir durumda olduğunu dile getiren Çapa, "Rakibin fizik kalitesi bizden üstündü. İkili mücadelelerde biraz eksik kalacağımızı biliyorduk. Yüksek değil yerden pas yapmayı düşündük ama Fenerbahçe de bizim analizimizi yapıyorlar. Eksiklerimizi çok net bir şekilde biliniyor" dedi.

"ÇOK POZİSYONA GİRMEDEN KAZANDILAR"

Fenerbahçe'nin çok pozisyona girmeden maçı kazandığını dile getiren Çapa, "Çok ilginç bir maç oldu. Fenerbahçe çok pozisyona girmedi. Biz onların işini kolaylaştırdık. Birinci gol, yenmemesi gereken bir gol. Oyuncular mevkisinde oynamadığı için böyle olabiliyor. Thiam'ın 18 içerisindeki hareketliliği, hava hakimiyeti... Diğer taraftan duran top hakimiyetini konuştuk" dedi.

"BİZİM İÇİN OLMAZSA OLMAZ"

Fenerbahçe'den yedikleri gollerden dolayı üzüntü duyduklarını dile getiren Çapa, "Yemiş olduğumuz goller üzücü. Rakip baskılı oynar, çok pozisyona girer anlarım. Bu şekilde bizim eksiklerimiz çok öne çıktı. Biliyorduk. Bildiklerimizi bir daha gördük. Mücadele anlamında da zaman zaman karşılık veremedik. Bu olmazsa olmaz. Olmazsa sıkıntı yaşarız" şeklinde konuştu.

"AYNI ANDA EKSİKLERİMİZ VARDI"

Kısıtlı bir kadro ile Fenerbahçe karşısında çıktıklarını dile getiren Çapa, "Lig tecrübesi olan futbolcu sayımız da azdı. Altyapıdan, alt liglerden gelen oyuncularımız var. 1-2 tanesi sıkıntı olmaz ama 4-5 tane aynı anda oynayınca kalite ortaya çıkıyor. İlk yarıda daha iyi pozisyonları biz yakaladık ama Fenerbahçe pozisyona girmeden goller attı. Bu maçtan dersler çıkarmak, içerideki oyuncu grubunu gözden geçirmemiz gerekiyor. Zamanı da geldi. Buna göre önlem almak gerekiyor" dedi.

"EKSİKLER OLMASA FARKLI OLURDU"

"Eksikler olmasaydı farklı olurdu" diyen Çapa, "1-2 oyuncu değil 6 oyuncu. Takımın özellikle hücum hattındaki oyunculardan bahsediyoruz. Sezon başından beri yaşıyoruz. Aynı anda çok fazla oyuncu eksikti. Belirli bir bölgeye kadar gelebiliyorsunuz ama o bölgeden sonra fark yaratma konusunda eksik kaldık" şeklinde konuştu.

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