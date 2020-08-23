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Fuat Çapa: Transfer yasağının kalkması gerekiyor

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 23.08.2020 14:49 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, yeni sezon öncesi takımın önünde engel olan transfer yasağının kalkmasını istediklerini söyledi.

Fuat Çapa: Transfer yasağının kalkması gerekiyor

Hazırlıklarını Afyonkarahisar'da gerçekleştiren MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Fuat Çapa, AA muhabirine, hedeflerinin yeni sezonu rahat bir şekilde geçirip ligde kalmak olduğunu söyledi.

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'e çıktıktan sonraki sürecinin çok kolay bir süreç olmadığını belirten Çapa, "Transfer yasağı yaşandı. Transfer yasakları hep son gün açıldı. Geçtiğimiz sezon bunu çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdiler ve ligde kaldılar" dedi.

MKE Ankaragücü adına şanssız bir sezon yaşandığını kaydeden Çapa, her sezon aynı sıkıntıları yaşayan bir takım olmak istemediklerini dile getirerek, "Şu anda önümüzde bir engelimiz var; transfer yasağı halen devam etmekte. O açıdan istediğimiz transfer çalışmalarını tam olarak yapamıyoruz. Transfer yasağının bir an önce kalkması gerekiyor. Gereken çalışmaları başkanımız ve yönetimimiz yapıyor. Gereken mesaiyi fazlasıyla harcıyorlar. Önümüzdeki günlerde bunu da aşacaklarından eminim. Bir hayli transfer yapmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz" diye konuştu.

"SADECE BU SEZON DEĞİL GELECEK SEZONUN DA KADROSUNU İNŞA ETMEK İSTİYORUZ"

Transfer yasağının kalkması halinde belirli bir yaş grubundaki futbolcuları kadroya katmak istediklerini aktaran Çapa, "Çünkü geçtiğimiz yıllarda gerçekten çok yaşlı bir oyuncu grubu vardı. Transfer yasağının getirdiği zorunlulukla birlikte, bunları aşmak istiyoruz. Sadece bu sezon değil, aynı zamanda sonraki sezonun da kadrosunu inşa etmek istiyoruz. Transfer yasağı kalktığı zaman da görüşmüş olduğumuz oyuncular var. Onlarla bir an önce temasa geçip transferi gerçekleştireceğiz." yorumunda bulundu.

TFF'NİN TAKIM HARCAMA LİMİTLERİ HAKKINDA DA KONUŞAN ÇAPA, ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Son yıllarda Türk futbolunun bulunmuş olduğu ortamdan dolayı belirli kararlar alınmak zorundaydı. Rakamlar tartışılabilir. 'Neden 72 milyon değil de 90 milyon lira' diye... Ama şunu gözardı etmemiz gerekir, sonuçta Süper Lig'de oynuyoruz ve Avrupa'daki kulüplerle mücadele etmemiz gerekiyor. Etmek zorundayız. Belki de ligde oynayan takımlar için bu limitler çok büyük bir engel değil ama Avrupa kupalarına gidecek olan veya hedefi gelecekte Avrupa Kupaları için hedefi olan kulüpler için bir sıkıntı olacak."

ÇAPA'DA TRANSFER VE GERSON RODRİGUES YORUMU

Son olarak takımının geçen sezonki transfer politikası hakkında değerlendirmede bulunan Çapa, "Geçtiğimiz sezon çok ses getiren transferler olmadı Ankaragücü'nde. Olmuş olsaydı ligi son sırada bitiremezdi. Burada kişilerden ziyade takım oyununa kimler ne katıyor bu çok önemli. Gerson Rodrigues bana göre kendisi için güzel bir şeyler yapıp gitti ama Ankaragücü için çok fazla faydalı olduğunu söyleyemeyiz. Futbol anlayışıma göre takım oyunu önceliğimiz olacak. Bireysel oyuncular da katkılarını takım oyununa sağlayacak. Bireysel yetenekler çok çok önemli" ifadelerini kullandı.

(AA)

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