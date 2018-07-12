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Fulham'dan Fabri için Beşiktaş'a 3.5 milyon euro teklif etti!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.07.2018 21:56 | Son Güncelleme

Fulham, Beşiktaş'a başarılı file bekçisi Fabri için 3,5 milyon euro teklif ederken, siyah-beyazlılar bu teklifi düşük buldu. Beşiktaş, Fabri için Fulham'dan 8 milyon euro talep etti.

Fulham'dan Fabri için Beşiktaş'a 3.5 milyon euro teklif etti!

Premier League'e yükselen Fulham, Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Fabri için harekete geçti.

Fulham, Beşiktaş'a Fabri için ilk teklifini de iletti. İngiliz temsilcisi Fari için siyah-beyazlılara 3,5 milyon euro bonservis bedeli teklif ederken Beşiktaş bu teklifi geri çevirdi.

Beşiktaş, Fulham'dan bonservis bedeli olarak 8 milyon euro talep etti. İki taraf arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Beşiktaş, İspanyol file bekçisini 2016 yılında Deportivo'dan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.

(beIN SPORTS)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Fabri fulham

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
üstüne para vermek lazım
Eğer Fabri'yi satarlarsa, bu sene digitürk falan iptal. Dandik adamlarımı seyredecez
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