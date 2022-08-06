Premier Lig'de 1. hata maçları dün oynanan karşılaşmalarla başladı. Futbol kalitesinin üst düzey olduğu Premier Lig'in bugünkü maçında Fulham ve Liverpool karşı karşıya gelecek. Sporseverler ise Fulham Liverpool maçının canlı yayın bilgilerini internet üzerinden araştırıyor. Peki, Fulham Liverpool Premier Lig maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenecek?

FULHAM LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'de 2022-2023 sezonu dün akşam oynanan maçlarla birlikte başladı. Premier Lig'de bugün Fulham kendi sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Heyecan dolu karşılaşma 14.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FULHAM LİVERPOL MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Fulham: Leno; Mbabu, Adarabioyo, Ream, Robinson; Palhinha, Reed; Reid, Pereira, Kebano; Mitrovic

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Firmino, Diaz

