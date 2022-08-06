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Fulham Liverpool Premier Lig maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenecek?

06.08.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fulham Liverpool Premier Lig maçı bugün oldukça heyecan seviyesi yüksek bir karşılaşmaya sahne olacak. Premier Lig'in 1. haftasında Fulham sahasında İngiliz devi Liverpool'u ağırlayacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Fulham Liverpool Premier Lig maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenecek?

Fulham Liverpool Premier Lig maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenecek?

Premier Lig'de 1. hata maçları dün oynanan karşılaşmalarla başladı. Futbol kalitesinin üst düzey olduğu Premier Lig'in bugünkü maçında Fulham ve Liverpool karşı karşıya gelecek. Sporseverler ise Fulham Liverpool maçının canlı yayın bilgilerini internet üzerinden araştırıyor. Peki, Fulham Liverpool Premier Lig maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenecek?

FULHAM LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'de 2022-2023 sezonu dün akşam oynanan maçlarla birlikte başladı. Premier Lig'de bugün Fulham kendi sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Heyecan dolu karşılaşma 14.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FULHAM LİVERPOL MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Fulham: Leno; Mbabu, Adarabioyo, Ream, Robinson; Palhinha, Reed; Reid, Pereira, Kebano; Mitrovic

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Firmino, Diaz

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Anahtar Kelimeler:
Premier League Liverpool fulham
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