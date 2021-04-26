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Fulin göğüslerini elleriyle kapatıp poz verdi

26.04.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fulin, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şarkıcı Fulin, göğsünü eliyle kapattığı pozları paylaşınca olay oldu.

Fulin göğüslerini elleriyle kapatıp poz verdi

Söylediği şarkıların yanı sıra paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettiren Fulin, yine olay yarattı. Paylaştığı video'larla TikTok'ta hep gündem olan şarkıcı, Instagram'dan yayınladığı kareyle, dikkat çekti.

Fulin, giydiği tulumda göğüslerini elleriyle kapattığı poza, "Ne bakıyorsun" diye yazdı.

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Kalp ve ateş emojisi yağan şarkıcıya, takipçileri, "Yine harikasın", "Angelina Jolie'dan daha seksisin", "Pembe çok yakışmış" ve "Ateş ediyorsun" gibi mesajlar gönderdi.
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Bazı takipçileri ise Fulin'in Ramazan ayında bu tarz erotik paylaşımlar yapmasını eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bir şeymi var neden bakıyorsunuz artık herşey normal ????????

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