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  4. Fulya Öztürk Gazze sınırından sığınaktan paylaştı! "Ne yiyorsunuz?"

Fulya Öztürk Gazze sınırından sığınaktan paylaştı! "Ne yiyorsunuz?"

19.10.2023 09:17 | Son Güncelleme:
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Hamas-İsrail arasındaki çatışmalar başladıktan kısa süre sonra bölgeye giden Fulya Öztürk, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Gazeteci Fulya Öztürk Gazze sınırından sığınaktan paylaşım yapınca sosyal medyada pek çok yorum aldı.

Gazeteci Fulya Öztürk, Hamas-İsrail arasındaki çatışmalar sürerken bölgede bulunan isimler arasında yer alıyor. İsrail'in saldırıları gölgesinde yayın yapmaya çalışan Fulya Öztürk zaman zaman kamera arkasını da paylaşıyor.

Fulya Öztürk son olarak "Gazze Sınırı / Yayın beklediğimiz sığınak" notuyla paylaşımlarda bulundu. Oyuncu Melek Baykal gazeteciye "Allah'ım yardımcınız olsun" diyerek destek oldu.

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Öztürk'ün izleyicileri ise pek çok iyi dilekte bulunurken bir takipçi "Ne yiyip içiyorsunuz? İyi misiniz Fulya Hanım?" sorusunu sordu.

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Öztürk ise bu yoruma yanıt yazarak "Sınır hattında açık bir benzinlik var sandviç alıyoruz" dedi.

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