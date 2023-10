İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet günler sonra sessizliğini bozdu! "Benim de aile bireylerim, küçük yeğenlerim şu an savaşın ortasında..."

İsrail'de doğan Türk şarkıcı Linet İsrail-Hamas çatışmaları başladığı günden beri sessizliğini koruyordu. İsrail'in Gazze'de bulunan El Ehli Arab Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısından sonra şarkıcı sessizliğini bozdu.

"BU ÜLKEDE VERGİSİNİ ÖDEYEN BİR TÜRK VATANDAŞIYIM"

"Bu kadar acı yaşanırken kendimi ifade etmek zorunda kalmak bile acının başka bir şekli diye düşünüyorum. Ama bunu yapmak zorundayım" diyen Linet açıklamasında "Ben 500 sene önce daha Osmanlı İmparatorluğu zamanında Türkiye’ye gelmiş olan atalarımdan beri bu topraklarda yaşayan Yahudi bir ailenin ferdiyim. 30 senedir sanatını bu topraklarda icra eden, ekmeğini bu topraklardan kazanan, bu ülkede vergisini ödeyen bir Türk vatandaşıyım" dedi.

"Günlerdir devam eden bu vahşeti ben de hepiniz gibi iliklerime kadar yaşadım ve yaşıyorum" diyerek sözlerine devam eden Linet açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

DİLEĞİM BU SAVAŞIN SON BULMASI

"Yapılan bu zulmün, akan bu kanın her iki taraf içinde bir an önce son bulması tek temennimdir. Benim de aile bireylerim, küçük yeğenlerim, dostlarım şu an savaşın ortasında. Savaşın kazananı olmaz. Akan kanın dini, dili, ırkı olmaz!

Beni de böyle bir konuyla taraf gösterip yargılayıp hedefe koymanın vicdanı olmaz.

Yorumlarınızı yaparken sizleri vicdanlı ve sağduyulu olmaya davet ediyorum.

Dileğim bir an önce akan kanın durması ve bu savaşın son bulmasıdır. Tüm ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum."