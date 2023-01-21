Funda Arar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Funda Arar evli, eşi kim?

Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde "Funda Arar Şarkıları" konseptiyle çok özel şarkılar söylenecek. Yeni bölüm konukları arasında Funda Arar da bulunuyor. Peki, Funda Arar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Funda Arar evli? Funda Arar hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...

FUNDA ARAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Funda Arar, 1975 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk öğrenimini Ankara'da, orta ve lise öğrenimini babasının görevi nedeniyle Muğla ve Adapazarı'nda tamamladı.

Müziğe olan ilgisi ve yeteneği küçük yaşlarda fark edilen Arar, ilkokul 3. sınıftan itibaren mandolin ve solfej dersleri almaya başladı. 1992 Yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı sınavını ilk 5'in içine girerek kazandı. Okulu bitirdikten sonra iki yıl boyunca müzik öğretmenliği ve sahne çalışması yaptı. Yaklaşık bir buçuk yıl albüm çalışmalarını sürdüren başarılı sanatçı, titiz bir repertuar seçiminden sonra stüdyoya girerek 'Sevgilerde' adını verdiği albümünü 2000 yılı Mart ayında tamamladı.

Funda Arar'ı müzikseverler, Necip Fazıl Kısakürek'in şiiri 'Kaldırımlar'la tanıdı. Albümde Kaldırımlar'ın Yanı sıra Behçet Necatigil'in 'Sevgilerde', Gülsüm Cengiz'in 'Yağmur', Şeyda Kılınç'ın 'Ay Doğmadan Gel' şiirleri de yer almaktaydı. Başarılı sanatçı özellikle Kaldırımlar'daki güçlü sesi ve usta yorumuyla dikkatleri çekti.

2001 yılının Şubat ayında ise Kıraç ile birlikte yaptığı düet albüm ile müzikseverlerin karşısına çıktı. İlk klibi çekilen şarkı 'Sevgiliye' oldu bu albümde. 'Sevgiliye' albümünün bir başka özelliği ise Funda Arar'ın bestecilik yönünü ortaya koyan ilk çalışma olmasıydı. Sözleri ve Müziği Funda Arar'a ait 'Seni Düşünürüm' ün klibinin yayına girmesiyle birlikte çok daha geniş kitleler onu tanıdı.

FUNDA ARAR EVLİ Mİ?

Funda Arar ve Febyo Taşel 2004 yılında evlendi. Çiftin Aras adlı bir oğulları var.

