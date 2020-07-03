Furkan Andıç, Çatı Katı Aşk için piste çıktı ve ralli pilotu oldu! Çatı Katı Aşk ne zaman başlıyor? İşte 1. bölüm fragmanı ve yayın tarihi

Ekranda izleyici ile buluşmasına sayılı günler kalan Çatı Katı Aşk dizisinin çekimleri hızla devam ediyor. Çatı Katı Aşk’ta Furkan Andıç, kendini tutkuyla ralliye adamış, tıp eğitimi görmüş zengin bir ailenin oğlu 'Ateş Avcı’yı canlandırıyor.

FURKAN ANDIÇ DUBLÖR KULLANMADI!

Sette bir sahne için ralli aracı kullanan Andıç, zorlu çekimlere rağmen dublör kullanmadı. O sahnelerde dizinin yapımcısı Banu Akdeniz de rol aldı. Ralli aracı kullanmayı çok seven Akdeniz, daha önce Türkiye’de gerçekleşen Formula 1 organizasyonlarında da görev almıştı. Andıç ve Akdeniz’in rol icabı iki rakibi canlandırdığı çekimlerde yarışı kazanan pilot, ödülü efsane ralli pilotu Serdar Bostancı’nın elinden aldı.

ÇATI KATI AŞK NE ZAMAN BAŞLIYOR? İŞTE 1. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerinde Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Denizci’nin olduğu, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz'in üstlendiği yeni dizi Çatı Katı Aşk, 9 Temmuz Perşembe akşamı ilk bölümüyle Kanal D'de olacak.

Romantik komedi dizisi Çat Kapı Aşk'ın yönetmen koltuğunda Barış Yöş otururken, senaryosunu ise Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı kaleme alıyor.

