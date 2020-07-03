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Furkan Andıç, Çatı Katı Aşk için piste çıktı ve ralli pilotu oldu! Çatı Katı Aşk ne zaman başlıyor? İşte 1. bölüm fragmanı ve yayın tarihi

DİZİ HABERLERİ  | 03.07.2020 02:05 | Son Güncelleme

Kanal D’nin yeni dizisi Çatı Katı Aşk’ta başrolü oynayan Furkan Andıç, dizi çekimlerinde ralli pilotu oldu. Andıç, tehlikeli sahnelere rağmen dublör kullanmadı. Peki Çatı Katı Aşk dizisi ne zaman başlıyor? İşte Çatı Katı Aşk 1. bölüm fragmanı, konusu ve yayın tarihi.

Furkan Andıç, Çatı Katı Aşk için piste çıktı ve ralli pilotu oldu! Çatı Katı Aşk ne zaman başlıyor? İşte 1. bölüm fragmanı ve yayın tarihi

Ekranda izleyici ile buluşmasına sayılı günler kalan Çatı Katı Aşk dizisinin çekimleri hızla devam ediyor. Çatı Katı Aşk’ta Furkan Andıç, kendini tutkuyla ralliye adamış, tıp eğitimi görmüş zengin bir ailenin oğlu 'Ateş Avcı’yı canlandırıyor.

FURKAN ANDIÇ DUBLÖR KULLANMADI!

Sette bir sahne için ralli aracı kullanan Andıç, zorlu çekimlere rağmen dublör kullanmadı. O sahnelerde dizinin yapımcısı Banu Akdeniz de rol aldı. Ralli aracı kullanmayı çok seven Akdeniz, daha önce Türkiye’de gerçekleşen Formula 1 organizasyonlarında da görev almıştı. Andıç ve Akdeniz’in rol icabı iki rakibi canlandırdığı çekimlerde yarışı kazanan pilot, ödülü efsane ralli pilotu Serdar Bostancı’nın elinden aldı.

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ÇATI KATI AŞK NE ZAMAN BAŞLIYOR? İŞTE 1. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerinde Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Denizci’nin olduğu, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz'in üstlendiği yeni dizi Çatı Katı Aşk, 9 Temmuz Perşembe akşamı ilk bölümüyle Kanal D'de olacak.

Romantik komedi dizisi Çat Kapı Aşk'ın yönetmen koltuğunda Barış Yöş otururken, senaryosunu ise Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı kaleme alıyor.
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ÇATI KATI AŞK KONUSU

Çatı Katı, geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancı misafirin dahil olmasıyla başlar. Dayanışmayla ve birbirine tutunarak yaşayan bu aileye minik bir “yalan”la katılan Ateş ve Yasemin, bu çatının altında önce aşkla çarpışacak, sonra yalanlarıyla sınanacak ama zaman içinde dostluğu, paylaşmayı ve sevgiyi göreceklerdir.

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Çatı Katı, hayata yeni atılanların, sırtında dünyaları taşıyanların, yuvayı ilmek ilmek örenlerin yani bizim, hepimizin hikayesidir aslında. Ama hepsinden öte bir aşk hikayesidir… Karakterleri birbirine taban tabana zıt, farklı sosyal sınıflardan ve kültürlerden gelen Ateş, Ayşen, Demir ve Yasemin’in ailelerini karşılarına alma pahasına aşklarında direnmelerinin hikayesidir.

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Hayat gençleri yine boylarından büyük dertlerle baş başa bırakırken, hasretini duyduğumuz bu aile, kuvvetli bağlarıyla her şeyin üstesinden gelip bir arada kalmayı başarabilecek midir?

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ÇATI KATI AŞK OYUNCU KADROSU

Furkan Andıç (Ateş Avcı), Ezgi Şenler (Ayşen Yılmaz), Yiğit Kirazcı (Demir Yılmaz), Nilay Deniz (Yasemin Çetin), Renan Bilek (Celal Yılmaz), Tülay Günal (Perihan Yılmaz), Erhan Yazıcıoğlu (Asaf Avcı), Ebru Aykaç (Gülriz Avcı), Burak Tamdoğan (Filozof Emin), Pelin Öztekin (Süheyla Durmaz), Bülent Seyran (Şuayip Durmaz), Bedia Ener (Saadet Yılmaz)

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