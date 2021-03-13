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Furkan Korkmaz 18 sayı attı, Philadelphia kazandı

13.03.2021 13:54 | Son Güncelleme:
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Furkan Korkmaz 18 sayı attı, Philadelphia kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, 127-101 kazandıkları Washington Wizards maçında 18 sayı kaydetti.

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Washington Wizards'a konuk olduğu karşılaşmadan 127-101 galip ayrılırken, karşılaşmada 25 dakika sahada kalan Furkan, 18 sayı, 3 asist ve 3 ribauntluk performans sergiledi.

76ers'ta Joel Embiid 23, Shake Milton 18, Tobias Harris ve Seth Curry 14'er sayıyla takımlarının galibiyetine katkıda bulundu. Wizards'ta Russell Westbrook 25, Bradley Beal 19 sayı üretti.

CEDİ'NİN FORMASINI GİYDİĞİ CAVALİERS DEPLASMANDA FARKLI MAĞLUP

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 116-82 kaybettikleri New Orleans Pelicans maçında 6 sayı buldu. Doğu Konferansı'nda son sıralarda bulunan Cleveland Cavaliers, Batı Konferansı temsilcisi New Orleans Pelicans deplasmanında sahadan 116-82'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Cavaliers'ta Cedi Osman oyunda kaldığı 24 dakikada 6 sayı, 1 ribaunt ve 1 asist üretirken, Collin Sexton 19, Quinn Cook 13 sayıyla oynadı. Pelicans'ta Steven Adams 10 sayı, 17 ribaunt ile "double-double" yaparken, Brandon Ingram 28, Zion Willamson 23 sayı kaydetti.

SON ŞAMPİYON LAKERS GALİP

NBA'in son şampiyonu Los Angeles Lakers kendi sahasında oynadığı maçta Indiana Pacers'ı 105-100 mağlup etti. İlk üç periyotu geride götüren Lakers, son periyotta üstünlüğü ele aldı ve sahadan galip ayrılmasını bildi. Lakers'ta Lebron James 18 sayı, 10 asist ile "double-double" yaptı.

SONUÇLAR:

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 102-103

New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers: 116-82

Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 101-127

Chicago Bulls-Miami Heat: 90-101

San Antonio Spurs-Orlando Magic: 104-77

Utah Jazz-Houston Rockets: 114-99

Los Angeles Lakers-Indiana Pacers: 105-100

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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