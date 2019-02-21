Furkan Korkmaz'ın dizinde yırtık tespit edildi

Philadelphia 76ers'tan yapılan açıklamada, 12 Şubat'ta Boston Celtics ile oynanan maçta sakatlanan milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildiği duyuruldu. Bir süre forma giyemeyeceği belirtilen milli basketbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağının, tedavi şekline karar verildikten sonra netleşeceği bildirildi. Bu sezon NBA'de maç başına 14 dakika süre alan 21 yaşındaki Furkan, 5,8 sayı, 2,3 ribaunt, 1,1 asist ortalamaları yakaladı.
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