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Furkan Korkmaz'ın dizinde yırtık tespit edildi

NBA HABERLERİ  | 21.02.2019 10:16 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz'ın sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyeceği açıklandı.

Furkan Korkmaz'ın dizinde yırtık tespit edildi

Philadelphia 76ers'tan yapılan açıklamada, 12 Şubat'ta Boston Celtics ile oynanan maçta sakatlanan milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildiği duyuruldu. Bir süre forma giyemeyeceği belirtilen milli basketbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağının, tedavi şekline karar verildikten sonra netleşeceği bildirildi. Bu sezon NBA'de maç başına 14 dakika süre alan 21 yaşındaki Furkan, 5,8 sayı, 2,3 ribaunt, 1,1 asist ortalamaları yakaladı.

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Anahtar Kelimeler:
furkan korkmaz NBA philadelphia 76'ers

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