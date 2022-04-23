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Füsun Önal'ın Attila Özdemiroğlu paylaşımı olay oldu! "Bir adam, iki kadın..."

23.04.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Türk pop müziğine damgasını vuran Füsun Önal, 2016'da hayata veda eden eski eşi Attila Özdemiroğlu'nu 6. ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla andı. Özdemiroğlu'nun son eşi Hepgül Özdemiroğlu ile iyi bir dost olduğunu belirten Önal, eski günlerden de bahsetti.

Füsun Önal'ın Attila Özdemiroğlu paylaşımı olay oldu! "Bir adam, iki kadın..."

Usta besteci Atilla Özdemiroğlu (73), 2016 yılında akciğer kanseriyle verdiği savaşta yenik düşmüştü. Özdemiroğlu, vefatının 6. yıl dönümünde unutulmadı.
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Merhum sanatçının eski eşi şarkıcı Füsun Önal, Atilla Özdemiroğlu'nu Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla andı. Özdemiroğlu'nun son eşi Hepgül Özdemiroğlu ile iyi bir dost olduğunu ifade eden Önal, gönderisine duygusal bir not düştü.

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Eski eşiyle çekilen fotoğraflarını yayınlayan 75 yaşındaki Füsun Önal, Özdemiroğlu ile anılarından da bahsetti.

"BEN DE BİR ZAMANLAR 'ÖZDEMİROĞLU' İDİM"

Önal, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Bir adam, iki kadın… Attila-Füsun-Hepgül… Benim de Hepgül'ün de 'Ati' dediğimiz Attila, artık 6 yıldır yok. Ben de bir zamanlar 'Özdemiroğlu' idim. Hepgül hala Özdemiroğlu… Ve biz iki kadın, Ati'nin ikinci ve sonuncu eşleri Füsun'la Hepgül, yıllardır birbirini seven iki dostuz!

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"SEN HUZUR İÇİNDE OL"

Ati ile benim çocuklarımız, maalesef 4 kez doğamadı. Kısmet değilmiş… Ati'nin daha önceki eşinden olan çocukları canlarım Yaprak ile Sarp bana 5 yıl boyunca 'Anne' dedi. Yani anneliği onlarla tattım… Ati ile Hepgül'ün Lara ve Lidya adlı ikizleri oldu. İkizler birkaç gün sonra 26 yaşında olacak. Hayat devam ediyor…. Ati'ciğim biz iyiyiz. Sen huzur içinde ol. Yaptığın harika müziklerle sonsuza kadar yaşayacaksın.

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"ÇOK DUYGULANDIM"

Hepgül Özdemiroğlu da Füsun Önal'ın paylaşımına kayıtsız kalmadı. Özdemiroğlu, Önal'a paylaşımına "Füsun'cuğum, çok duygulandım. Birini sevmek, dünyayı sevmek... İyi ki varsın." sözleriyle karşılık verdi.


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Füsun Önal
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