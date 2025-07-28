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Futbol dünyasında böylesi görülmedi! Ankaragücü'ne haber vermeden Rusya'ya imza attı

MKE Ankaragücü, futbolcusu Renaldo Cephas, kulübe haber vermeden başka bir takımla sözleşme imzaladı. Rusya'nın Nizhny Novgorod'a transfer olduğu öğrenilen Cephas, bu anlaşmayı Ankaragücü'nden habersiz yaptı.

Futbol dünyasında böylesi görülmedi! Ankaragücü'ne haber vermeden Rusya'ya imza attı
Emre Şen

MKE Ankaragücü, futbolcuları Renaldo Cephas'ın bilgi ve onayları olmadan Rusya'nın Nizhny Novgorod kulübü ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Futbol dünyasında böylesi görülmedi! Ankaragücü ne haber vermeden Rusya ya imza attı 1

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Renaldo Cephas, kulübümüzün bilgisi ve onayı dışında Rusya'nın Nizhny Novgorod kulübü ile sözleşme imzalamıştır. Bu transfer süreciyle ilgili olarak hem futbolcu hem de imza atan kulüp hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacak, konu FIFA nezdinde en kısa sürede dava konusu edilecektir. Kulübümüz bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacak ve haklarını kararlılıkla savunacaktır." denildi.

DAHA ÖNCE BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Futbol dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir olaya imza atan Cephas'ın çok ağır bir ceza alması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Rusya ankaragücü
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