Futbol dünyasının en değerlisi Phil Foden

Futbol dünyasında piyasa değeri en yüksek oyuncu, 190,2 milyon Euro ile Manchester City'den Phil Foden oldu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) hazırladığı "Haziran 2021 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'nın (Serie A) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.

CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulübün performansı gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda, 190,2 milyon Euro piyasa değeri bulunan İngiliz orta saha oyuncusu Foden, en değerli futbolcular sıralamasında zirveye yerleşti.

Manchester United'ın İngiliz futbolcularından Mason Greenwood 178 milyon Euro, Marcus Rashford ise 159,1 milyon Euro piyasa değeriyle Foden'ı takip etti.

Listede 4. sırayı alan Borussia Dortmund'un Norveçli golcüsü Erling Haaland'a 155,5 milyon Euro değer biçildi.