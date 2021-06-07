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Futbol dünyasının en değerlisi Phil Foden

07.06.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin değerlendirmesine göre Foden, 190,2 milyon Euro ile Mbappe, Haaland, Rashford gibi oyuncuların önünde piyasa değeri en yüksek futbolcu oldu.

Futbol dünyasının en değerlisi Phil Foden

Futbol dünyasında piyasa değeri en yüksek oyuncu, 190,2 milyon Euro ile Manchester City'den Phil Foden oldu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) hazırladığı "Haziran 2021 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'nın (Serie A) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.

CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulübün performansı gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda, 190,2 milyon Euro piyasa değeri bulunan İngiliz orta saha oyuncusu Foden, en değerli futbolcular sıralamasında zirveye yerleşti.

Manchester United'ın İngiliz futbolcularından Mason Greenwood 178 milyon Euro, Marcus Rashford ise 159,1 milyon Euro piyasa değeriyle Foden'ı takip etti.

Listede 4. sırayı alan Borussia Dortmund'un Norveçli golcüsü Erling Haaland'a 155,5 milyon Euro değer biçildi.

Bu futbolcuların ardından Barcelona'dan Hollandalı Frenkie de Jong (138,7 milyon Euro) ve İspanyol Pedri Gonzalez (133,2 milyon Euro) sıralandı.

Uzun süre listenin zirvesinde bulunan Fransız Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin bitmesine bir sezon kalması nedeniyle ilk 10'a giremedi. Mbappe, 118,3 milyon Euro değerle 12. sırada kaldı.

İlk 100 futbolcunun dahil edildiği listede Barcelona'nın 33 yaşındaki Arjantinli yıldızı Lionel Messi ve Juventus'un 36 yaşındaki Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ise yer almadı.

Piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu şöyle sıralandı:

  1. Phil Foden (Manchester City): 190,2 milyon Euro

  2. Mason Greenwood (Manchester United): 178

  3. Marcus Rashford (Manchester United): 159,1

  4. Erling Haaland (Borussia Dortmund): 155,5

  5. Bruno Fernandes (Manchester United): 154,3

  6. Frenkie de Jong (Barcelona): 138,7

  7. Pedri Gonzalez (Barcelona): 133,2

  8. Alphonso Davies (Bayern Münih): 131,6

  9. Joao Felix (Atletico Madrid): 127,8

  10. Mason Mount (Chelsea): 123,6

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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