Futbol: Hazırlık maçı

79. dakikada milli takım 3. golüne yaklaştı. Kaleyi cepheden gören bölgeden kazanılan serbest vuruşta Enes Ünal topun başına geçti. Enes'in sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.

90. dakikada Azerbaycan ceza sahasında topla buluşan Enes Ünal, sağ çaprazda dar açıda dönerek vurdu, kaleci Balayev'den seken top kornere gitti.

Karşılaşma, ay-yıldızlı ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.



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