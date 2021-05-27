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Futbol: Hazırlık maçı

27.05.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye: 2 - Azerbaycan: 1

Stat: Alanya Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova)

Türkiye: Altay Bayındır (Dk. 73 Gökhan Akkan), Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Rıdvan Yılmaz (Dk. 46 Efecan Karaca), Taylan Antalyalı, Kaan Ayhan, Halil Akbunar (Dk. 84 Ozan Tufan), Orkun Kökçü (Dk. 67 Abdülkadir Ömür), Cengiz Ünder (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Halil Dervişoğlu (Dk. 67 Enes Ünal)

Azerbaycan: Balayev, Medvedev, Badavi Hüseynov, Krivotsyuk, Jafarguliyev (Dk. 63 Salahli), Abbas Hüseynov (Dk. 72 Bayramov), Garayev, Makhmudov (Dk. 79 Mustafayev), İbrahimli (Dk. 63 Khachaiev), Sheydaev (Dk. 63 Ghorbani), Alaskarov (Dk. 79 Khalilzade)

Goller: Dk. 28 Makhmudov (Azerbaycan), Dk. 34 Halil Dervişoğlu, Dk. 45 Kaan Ayhan (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 54 Medvedev, Dk. 71 Ghorbani (Azerbaycan)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti.

49. dakikada hızlı gelişen Azerbaycan atağında sağ kanatta topla buluşan Alaskarov ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sağ çaprazdan şutunda, kaleci Altay ayaklarıyla golü önledi.

79. dakikada milli takım 3. golüne yaklaştı. Kaleyi cepheden gören bölgeden kazanılan serbest vuruşta Enes Ünal topun başına geçti. Enes'in sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.

90. dakikada Azerbaycan ceza sahasında topla buluşan Enes Ünal, sağ çaprazda dar açıda dönerek vurdu, kaleci Balayev'den seken top kornere gitti.

Karşılaşma, ay-yıldızlı ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

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