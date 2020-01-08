ÖZET | Manchester United - Manchester City: 1-3

Manchester City, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Manchester United'ı 3-1 mağlup etti. Manchester derbisine sahne olan turnuvadaki eşleşmenin ilk ayağı, United'ın sahası Old Trafford Stadı'nda yapıldı.
Manchester City, Bernardo Silva'nın 17, Mahrez'in 33 ve Pereira'nın (kendi kalesine) 38'inci dakikada attığı gollerle mücadeleyi 3-1 kazandı. Manchester United'ın golünü 70'inci dakikada Rashford kaydetti. Bu sonuçla Manchester City, 29 Ocak'ta oynanacak rövanş öncesi önemli bir avantaj sağladı.
(AA)
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