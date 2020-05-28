Futbol ligi tescil edilen Belçika'da kupa finali oynanacak

2019-2020 futbol sezonu tescil edilen Belçika'da kupa finalinin 1 Ağustos'ta seyircisiz oynanmasına karar verildi. Belçika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kupa finalinin, şampiyon ilan edilen Club Brugge ile Antwerp arasında başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda 1 Ağustos'ta oynanacağı duyuruldu.
Karşılaşmanın seyircisiz oynanacağı belirtildi. Belçika'da gelecek sezonun ise ağustos ayında başlaması planlanıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 15 Mayıs'ta Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) 2019-2020 sezonu tamamlanamadan tescil edilirken, lider Club Brugge'ün şampiyon ilan edildiği açıklanmıştı.
(AA)
Beşiktaş'tan transfer bombası
İdmanda 'Uğurcan Çakır' şov!
F.Bahçe'den anma mesajı
G.Saray'da tek hedef şampiyonluk
Negredo'nun Beşiktaş aşkı bitmemiş!
Vedat Muriqi'den transfer açıklaması
Falcao'yla ilgili ortaya çıkan gerçek
Bochum evinde galip
Kenan attı, Fortuna Düsseldorf kazandı
Trabzonspor'dan test açıklaması
İtalya'da koronavirüs krizi!
Avrupa devlerinin transfer yarışı
Süper Lig için karar veriliyor
Mesut Özil'in gönderdiği yardımlar dağıtıldı
Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama!
Okuyucu Yorumları 0 yorum