SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Futbol ligi tescil edilen Belçika'da kupa finali oynanacak

Futbol ligi tescil edilen Belçika'da kupa finali oynanacak

FUTBOL HABERLERİ  | 28.05.2020 15:53 | Son Güncelleme

Belçika'da 2019-2020 futbol sezonu tescil edilmişti. Kupa finalinin şampiyon ilan edilen Club Brugge ile Antwerp arasında 1 Ağustos tarihinde seyircisiz oynanacağı belirtildi.

Futbol ligi tescil edilen Belçika'da kupa finali oynanacak

2019-2020 futbol sezonu tescil edilen Belçika'da kupa finalinin 1 Ağustos'ta seyircisiz oynanmasına karar verildi. Belçika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kupa finalinin, şampiyon ilan edilen Club Brugge ile Antwerp arasında başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda 1 Ağustos'ta oynanacağı duyuruldu.

Karşılaşmanın seyircisiz oynanacağı belirtildi. Belçika'da gelecek sezonun ise ağustos ayında başlaması planlanıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 15 Mayıs'ta Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) 2019-2020 sezonu tamamlanamadan tescil edilirken, lider Club Brugge'ün şampiyon ilan edildiği açıklanmıştı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böceklerden koronavirüs geçer mi? Böceklerden koronavirüs geçer mi?
Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama!Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dean Smith'in babası koronavirüsten hayatını kaybetti

Dean Smith'in babası koronavirüsten hayatını kaybetti

Beşiktaşlı yıldıza F.Bahçe kancası

Beşiktaşlı yıldıza F.Bahçe kancası

Falcao'yla ilgili ortaya çıkan gerçek

Falcao'yla ilgili ortaya çıkan gerçek

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak hamle!

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak hamle!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Acun'a o kulüpten teklif!

Acun'a o kulüpten teklif!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Arda Turan'dan flaş Fenerbahçe cevabı! "Teklif gelirse..."

Arda Turan'dan flaş Fenerbahçe cevabı! "Teklif gelirse..."

Süper Lig'in başlama tarihi açıklandı!

Süper Lig'in başlama tarihi açıklandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Futbol ligi tescil edilen Belçika'da kupa finali oynanacak

Belçika'da kupa finali oynanacak

Süper Lig için karar veriliyor

Süper Lig için karar veriliyor

FIFA, kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Bart'a 90 gün men

Tacizci başkana FIFA'dan ceza!

Acun Ilıcalı: Tarihin en zor sezonu olacak

Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama!

Ricardo Quaresma: "Porto'ya olan aşkımı herkes biliyor"

Geri dönebilirim, aşkımı herkes biliyor

Tecrübeli kaleci Gary Maley’nin, Twitter’a bağlı

Tecrübeli kalecinin kaderi Twitter’a bağlı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.