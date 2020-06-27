Futbol oynamaya geldiler, koronavirüsle yıkıldılar

Günün 24 saatini kulüp binasında geçiren 5 Nijeryalı futbolcu, sabahları kalktıklarında sahayı kontrol ediyor. Otların biçilmesine varana kadar, sulama ve bakımını yapan sporcular, ülkelerine dönmek istemediklerini söyledi. Türk halkının misafirperver olduğunu dile getiren Nijeryalı futbolcular, burada mutlu olduklarını dile getirdiler.

Futbolcuların her türlü ihtiyacını karşılayan Reşadiyespor Genel Koordinatörü Tuncay Beyceoğlu, sporculara hem abi hem de antrenör oldu. Beyceoğlu, "Sahamızda pandemi süreci içerisinde zorunlu olarak kalan misafirlerimiz var. Hepsi Nijerya‘dan gelmiş, bir umutla, futbol dünyasına girmeye çalışıyorlar. Fakat bu pandemi süresince futbol kapanınca oynayamadılar. Biz de onları burada misafir ettik. 5-6 Nijerya doğumlu sporcumuz var. Yaklaşık 85 gündür burada misafir ediyoruz. Burada sahanın faaliyetleri de yasak olunca ister istemez kendilerini bir hobi olarak hem sahanın temizliğine, çimlerin biçilmesine, sulamasına, gübrelemesine yardımcı oldular. Bir nevi meslek sahibi oldular. Bunların dışında kendi aralarında vakit geçiriyorlar. Bu arkadaşlarımız futbolcu olmak hayaliyle İstanbul’a gelmişler. Ülkelerinde küçük kulüplerde futbol oynuyorlar. Tek hayali futbolcu olmak, yatıp kalkıp futbolcu olmak istiyorlar" dedi.