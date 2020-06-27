SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Futbol oynamaya geldiler, koronavirüsle yıkıldılar

Futbol oynamaya geldiler, koronavirüsle yıkıldılar

FUTBOL HABERLERİ  | 27.06.2020 12:28 | Son Güncelleme

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını futbol için Türkiye'ye gelen Nijeryalı sporcuları da etkiledi. Alt liglerin kapalı olmasından dolayı Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Nijeryalı futbolcular, kulüpte yatıp kalkıyor, sahanın bakım ve onarımını da yapıyor.

Futbol oynamaya geldiler, koronavirüsle yıkıldılar

Günün 24 saatini kulüp binasında geçiren 5 Nijeryalı futbolcu, sabahları kalktıklarında sahayı kontrol ediyor. Otların biçilmesine varana kadar, sulama ve bakımını yapan sporcular, ülkelerine dönmek istemediklerini söyledi. Türk halkının misafirperver olduğunu dile getiren Nijeryalı futbolcular, burada mutlu olduklarını dile getirdiler.

Futbolcuların her türlü ihtiyacını karşılayan Reşadiyespor Genel Koordinatörü Tuncay Beyceoğlu, sporculara hem abi hem de antrenör oldu. Beyceoğlu, "Sahamızda pandemi süreci içerisinde zorunlu olarak kalan misafirlerimiz var. Hepsi Nijerya‘dan gelmiş, bir umutla, futbol dünyasına girmeye çalışıyorlar. Fakat bu pandemi süresince futbol kapanınca oynayamadılar. Biz de onları burada misafir ettik. 5-6 Nijerya doğumlu sporcumuz var. Yaklaşık 85 gündür burada misafir ediyoruz. Burada sahanın faaliyetleri de yasak olunca ister istemez kendilerini bir hobi olarak hem sahanın temizliğine, çimlerin biçilmesine, sulamasına, gübrelemesine yardımcı oldular. Bir nevi meslek sahibi oldular. Bunların dışında kendi aralarında vakit geçiriyorlar. Bu arkadaşlarımız futbolcu olmak hayaliyle İstanbul’a gelmişler. Ülkelerinde küçük kulüplerde futbol oynuyorlar. Tek hayali futbolcu olmak, yatıp kalkıp futbolcu olmak istiyorlar" dedi.

Sporcular adına konuşan Samuel Chiabuotu, koronavirüsün kendilerini de etkilediğini söyledi. Chiabuotu, "Nijerya’dan futbol için geldik. Korona virüs çıkınca hiçbir yerde oynayamadık. Tuncay hoca bizi topladı, bize bakıyor. Biz de sahayı biçiyor, sulama yapıyor ve antrenman yapıyoruz. Temizlik yapıyoruz, malzeme topluyor, kıyafet yıkıyoruz. Türk insanlarını çok seviyoruz. Türk insanları çok güzel, herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Arkadaşlarımızla birlikte Türkiye’de çok mutluyuz. Korona virüs ve teröristler yüzünden ülkemize dönmek istemiyoruz. Burada futbol oynamak istiyoruz. Tarsuslular bize her türlü yardımda bulunuyor" şeklinde konuştu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Efsane isim koronavirüse yakalandıEfsane isim koronavirüse yakalandı
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

İstanbul'daki patlamaya ilişkin valilikten açıklama

İstanbul'daki patlamaya ilişkin valilikten açıklama

Beşiktaş gol oldu yağdı!

Beşiktaş gol oldu yağdı!

F.Bahçeli yıldız ülkesine döndü!

F.Bahçeli yıldız ülkesine döndü!

Guti'nin görevine son verildi

Guti'nin görevine son verildi

Fenerbahçe'den transfer bombası

Fenerbahçe'den transfer bombası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Mustafa Akülke hayatını kaybetti

Mustafa Akülke hayatını kaybetti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bursaspor son anlarda nefes alıyor

Bursaspor son anlarda nefes alıyor

İşte Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'a ilk transferi!

İşte Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'a ilk transferi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Futbol oynamaya geldiler, koronavirüsle yıkıldılar

Futbol oynamaya geldiler, koronavirüsle yıkıldılar

Efsane isim Carlos Bilardo koronavirüse yakalandı

Efsane isim koronavirüse yakalandı

Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (29. Hafta)

Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (29. Hafta)

Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (29. Hafta)

Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (29. Hafta)

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Stéphane Ruffier kimdir?

Stéphane Ruffier kimdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.