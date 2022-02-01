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  4. Futbol sahalarında görülmemiş olay! Maçın hakeminin o anları saniye saniye kamerada...

Futbol sahalarında görülmemiş olay! Maçın hakeminin o anları saniye saniye kamerada...

01.02.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol tarihinde daha önce böylesi görülmemiş bir olay yaşandı. Güney Amerika Liglerinde oynanacak bir maç öncesi hakemin yaptığı skandal davranış kameralara yakalandı. Maçın başlamasına dakikalar kala sahayı kontrol etmek için santra bölgesinde bekleyen hakem, saha ortasına tuvaletini yaptı. Kimsenin görmeyeceğini düşünüp etrafını kontrol eden hakemi o an kameralar çekti. Sonrasında hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek maçı başlattı.

Futbol sahalarında görülmemiş olay! Maçın hakeminin o anları saniye saniye kamerada...

Güney Amerika Lig'leri yine ilginç bir olaya imza attı. Alt liglerde oynanan bir mücadeleye maçın hakemi damga vurdu. Sahanın ortasına tuvaletini yapan hakemi kameralar saniye saniye kaydetti. Kimsenin farketmeyeceğini düşünen hakem çevre kontrolü yaptıktan sonra rahatça tuvaletini sahanın ortasına yaptı. Yanında oyuncular olmasa da o anları kameralar kaydetti.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEVAM ETTİ

CVBCVB

Bu olayın sonrasında şortunun iplerini bağlayan hakem, hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam etti. Hatta kalecinin yanına gelmesiyle ona başarılar dileyen hakem soğukkanlılığını koruyarak normal bir şekilde yürümeye devam etti. Kameralarının kendisini çektiğinin farkında olmayan hakem, olayı maç sonunda duyunca çıkıp özür diledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU, ÖZÜR DİLEDİ

FBFGB

Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadaki futbol hesapları görüntüyü herkese servis etti. Sadece Güney Amerika değil, ülkemizde de paylaşılan görüntüler sonrası maçın hakemi çıkıp özür dilemek zorunda kaldı.

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