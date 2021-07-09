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Futbol seyircisinin adını asla unutamayacağı yeşil sahaların en özel 10 numaraları

09.07.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolda 10 numarayı almak çok özeldir. Bu numarayı almak için sadece iyi bir futbolcu olmak yetmez. 10 numaralı futbolcunun oyun zekası yüksek olur ve maçta takımı yönlendirir. Genellikle takımın en iyisidir ve bütün gözler onun üstündedir. Peki adlarını tarihe altın harflerle yazdıran bu futbolcular kimler? Futbol dünyasının efsaneleşmiş en iyi 10 numaraları karşınızda...

Futbol seyircisinin adını asla unutamayacağı yeşil sahaların en özel 10 numaraları

Futbolda en önemli mevki olan 10 numara, büyük sorumluluk gerektirir. 10 numara; maçın gidişatını belirleyen, oyunu kuran ve takımı koordine eden oyuncuya aittir. 10 numara, gerektiğinde şut çeker, boş oyuncuları görüp onlara pas atar. Böylelikle taraftarın gönlünde taht kurarlar ve asla unutulmazlar.

GHEORGHE HAGİ

Karpatların Maradonası lakaplı, Romanya Milli Takımı'nın efsanesi Hagi, dünyanın en iyi 10 numaralarından birisi. Galatasaray'da büyük başarılara imza atarak Türk taraftarlara unutulmaz anlar yaşattı. Özellikle Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasında büyük rol oynadı.

ZİNEDİNE ZİDANE

Real Madrid ve Juventus efsanesi, Fransız yıldız Zidane oyun zekası ve teknik kabiliyetiyle gerçekten muazzam bir futbolcu. Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası dahil pek çok kupa kazandı. Zidane'ın Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen'e attığı vole, tarihin en iyi gollerinden biri olarak görülür. Dünya Kupası'nda Materazzi'ye attığı kafayla da hafızalara kazındı.

RONALDİNHO

Ronaldinho, muhteşem yeteneklere sahip, izleyenlere adeta bir şölen sunan, asla unutulmayacak bir futbolcu. Barcelona ve Brezilya'nın yıldızı Ronaldinho, özellikle yaptığı çalım hareketleriyle, tüm futbolseverlerin beğenisini topladı. Işık saçan gülüşünü de unutmamak lazım.

LİONEL MESSİ

Kariyeri boyunca sadece Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız Messi, pek çok kişi tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak görülüyor. 6 Ballon d'Or ödülü kazandı. Ayrıca 1 yılda 91 gol atarak, geçilmesi zor bir rekor kırdı. Bu yüzden, en iyi 10 numaralardan biri olarak tarihe geçti.

DİEGO MARADONA

Kimilerine göre gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olan Diego Maradona, Napoli'yle önemli şampiyonluklar elde etti. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası gibi kupalar kazandı. Özellikle 1986 Dünya Kupası'nda eliyle attığı gol çok tartışıldı. Ancak o, bu gol için "Tanrı'nın eli" ifadesini kullandı.

PELE

Pele öyle bir oyuncu ki, Brezilya hükümeti onu "ulusal hazine" ilan etti. Brezilya Milli Takımıyla inanılmaz başarılara imza atarak, genç yaşında efsane oldu. Dünya Kupası'nı 3 kere kazandı ve şu anda bunu başaran tek futbolcu unvanına sahip. Pele, futbol dünyasının en iyi 10 numaralarından birisi olarak asla unutulmayacak.

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