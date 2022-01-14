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Futbol: Spor Toto Süper Lig

14.01.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Mustafa Savranlar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Josef, Ghezzal, Pjanic, Emirhan İlkhan, Güven Yalçın, Batshuayi

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Recep Niyaz, Ertuğrul Ersoy, Tosca, Maxim, Djilobodji, Furkan Soyalp, Doğan Erdoğan, Vetrih, Sagal, Muhammet Demir

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

6. dakikada kullanılan köşe vuruşunda altı pasa düşen topa Muhammet Demir müsait pozisyonda vurdu, top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

15. dakikada Emirhan İlkhan'ın rakip ceza sahasına taşıdığı top bir anda Pjanic'in önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcunun şutunda kaleci gole izin vermedi.

45. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Ersin topu direk dibinde kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

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