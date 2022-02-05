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Futbol: Spor Toto Süper Lig

05.02.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VavaCars Fatih Karagümrük: 1 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Özgür Ertem

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Luckassen (Dk. 75 Burak Bekaroğlu), Caner Erkin, Toure, Emre Mor (Dk. 86 Münir Levent Mercan), Biglia, Bistrovic (Dk. 75 Jimmy Durmaz), Ahmed Musa (Dk. 75 Adnan Uğur (Dk. 90+3 Zukanovic), Borini

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeffane, Sadık Çiftpınar, Campi, Hafez, Aabid, Donsah (Dk. 59 Kenan Özer), Mustafa Eskihellaç (Dk. 67 Adem Büyük), Mounir (Dk. 67 Mert Miraç Altıntaş), Azubuike, Dicko

Gol: Dk. 63 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 7 Bistrovic (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 37 Donsah, Dk. 47 Campi, Dk. 62 Mounir, Dk. 83 Kenan Özer, Dk. 90+5 Adem Büyük (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

57. dakikada ceza alanı sağ çaprazından Borini'nin sert şutunda, kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

63. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Caner Erkin'in sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde topla buluşan Salih Dursun, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0.

76. dakikada Kenan'ın sağdan ortasında altıpasta topla buluşan Adem'in kafa vuruşunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmayı 1-0 kazandı.

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