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Futbol: Spor Toto Süper Lig

06.02.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe: 0 - Altay: 1 (İlk yarı)

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Sarper Barış Saka, Samet Çavuş, Abdullah Bora Özkara

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç Nukan, Angel, Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu, Berkan Emir, Halil Akbunar, Di Santo, Cherif Ndiaye

Altay: Lis, Tolga Ünlü, Björkander, Murat Akça, Özgür Özkaya, Kappel, Thaciano, Zeki Yıldırım, Kazımcan Karataş, Rodriguez, Deniz Kadah

Gol: Dk. 42 Deniz Kadah (Penaltıdan) (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 43 Özgür Özkaya (Altay), Dk. 45+2 Obinna (Göztepe)

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Göztepe-Altay maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada Halil Akbunar'ın sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde Cherif Ndiaye'nin vuruşunda, kaleci Lis topu uzaklaştırdı.

16. dakikada sağ kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda, yakın mesafeden Angel'in kaleye göndermek istediği topu kaleci Lis son anda kurtardı.

18. dakikada Soner'in pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Di Santo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

36. dakikada kaleye uzak mesafede Altaylı oyunculardan topu kapan Berkan Emir'in attığı sert şutta, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

38. dakikada kaleci İrfan Can Eğribayat'la karşı karşıya kalan Kazımcan Karataş, Göztepe ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR uyarısıyla izlediği pozisyonun ardından penaltı kararı verdi.

42. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz Kadah, takımını 1-0 öne geçirdi.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Altay 1-0 önde bitirdi.

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Göztepe Altay

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