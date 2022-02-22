Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye (Dk. 24 Epureanu), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 90 Lima), Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Serdar Gürler (Dk. 90 Şener Özbayraklı), Aleksic (Dk. 90 Emre Çolak), Gulbrandsen, Chadli (Dk. 77 Atabey Çiçek)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic (Dk 77 Ahmed Hassan), Musa Çağıran, Adil Demirbağ, Guilherme, Soner Dikmen (Dk, 77 Barış Yardımcı), Hadziahmetovic, Mpoku (Dk. 68 Rahmanovic), Michalak (Dk. 68 Çekiçi), Bytyqi, Cikalleshi

Goller: Dk. 37 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 49 Gulbrandsen, Dk. 62 Musa Çağıran (Kendi kalesine) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 10 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 18 Tolga Ciğerci, 45+1 Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta erteleme maçında Medipol Başakşehir sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

49. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Serdar Gürler, sağ kanattan ceza sahasına giren Ömer Ali'nin önüne pasını attı. Son çizgiye inen Ömer Ali, yerden pasını gönderdi, Gulbrandsen'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

60. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Serdar Gürler ceza sahasına girdi. Son çizgiye inen Serdar'ın altı pas önüne çevirdiği topa Aleksic kayarak vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

62. dakikada Başakşehir öne geçti. Turuncu-lacivertli takımın Konya sol kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına Aleksic geçti. Aleksic'in arka direğe gönderdiği topu Duarte kafa ile altı pas içine indirdi, Konya savunmasında Musa Çağıran'ın ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

75. dakikada Konyaspor etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Rahmanovic, ceza sahasındaki Bytyqi'ye pasını atı. Rakibinden kurtulan Bytyqi çok sert vurdu, kaleci Volkan'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.

84. dakikada ev sahibi takım 3. golüne yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Atabey sağ kanattan ceza sahasına girdi, yerden gönderdiği topa Gulbrandsen yakın mesafeden gelişine vurdu, kaleci Sehiç topu kornere çeldi.

90+4. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan Bytyqi'nin kullandığı kornerde arka direkte Ahmed Hassan yakın mesafeden kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Mücadele ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



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