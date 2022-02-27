Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Altay: Lis, Cebrail Karayel, Murat Akça, Björkander, Naderi, Kappel, Poko, Thaciano, Rodriguez, Pinares, Deniz Kadah

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Toşca, Djilobodji, Caulker, Sagal, Furkan Soyalp, Doğan Erdoğan, Maxim, Merkel, Figueiredo

Goller: Dk. 10 Thaciano, Dk. 22 Doğan Erdoğan (Kendi kalesine) (Altay), Dk. 18 (Penaltıdan) ve 26 Maxim (Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 45+4 Toşca (Gaziantep FK)

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Altay-Gaziantep FK maçının ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Altay öne geçti. Sol kanattan Rodriguez'in kullandığı köşe vuruşunda arka taraftaki Thaciano'nun dokunduğu top ağlarla buluştu: 1-0.

15. dakikada ceza sahası içinde Furkan Soyalp'in kaleye gönderdiği topu Pinares uzaklaştırdı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Yaşar Kemal Uğurlu, Pinares'in pozisyonda elle müdahalesi olduğunu tespit edip, penaltı kararı verdi.

18. dakikada penaltı atışını kullanan Maxim, takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.

22. dakikada Altay bir kez daha öne geçti. Sol kanattan Rodriguez'in yaptığı ortaya ceza sahası içindeki Doğan Erdoğan'ın ters vuruşunda, direğe çarpan top kaleci Günay'a da dokunup filelere gitti: 2-1.

26. dakikada Gaziantep FK beraberliği sağladı. Furkan Soyalp'in savunma arkasına attığı topa hareketlenen Maxim, meşin yuvarlakla ceza sahasına girdikten sonra kaleciyi geçip topu ağlara gönderdi: 2-2.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 2-2 berabere sona erdi.

