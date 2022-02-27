YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

27.02.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay: 3 - Gaziantep FK: 2

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Altay: Lis, Cebrail Karayel (Dk. 80 Tolga Ünlü), Murat Akça, Björkander, Naderi, Kappel (Dk. 68 Bamba), Poko, Thaciano, Rodriguez (Dk. 80 Kazımcan Karataş), Pinares (Dk. 80 Zeki Yıldırım), Deniz Kadah (Dk. 87 Ahmed Rayan)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Olkowski), Toşca (Dk. 62 Borven), Djilobodji, Caulker, Sagal, Furkan Soyalp, Doğan Erdoğan (Dk. 83 Vetrih), Maxim, Merkel (Dk. 46 Recep Niyaz), Figueiredo

Goller: Dk. 10 Thaciano, Dk. 22 Doğan Erdoğan (Kendi kalesine), Dk. 51 Poko (Altay), Dk. 18 (Penaltıdan) ve 26 Maxim (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 45+4 Toşca, Dk. 80 Maxim, Dk. 90+1 Günay Güvenç (Gaziantep FK), Dk. 60 Björkander, Dk. 90+1 Ahmed Rayan (Altay)

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Altay, Gaziantep FK'yi 3-2 yendi.

47. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Figueiredo'nun kötü vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

51. dakikada Altay öne geçti. Pinares'in pasıyla ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda topla buluşan Poko, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2.

86. dakikada hızlı gelişen Altay atağında Kazımcan Karataş'ın uzun pasına hareketlenen Bamba'nın yaptığı vuruşta Djilobodji'nin müdahale ettiği top kornere çıktı.

Müsabaka Altay'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğlunu Çanakkale'de şehit veren İtalyan kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacakOğlunu Çanakkale'de şehit veren İtalyan kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak
Sivas'ta kazaya karışanların kimlik bilgilerini sızdıran 3 şüpheli tutuklandıSivas'ta kazaya karışanların kimlik bilgilerini sızdıran 3 şüpheli tutuklandı
Ankara'da doğal gazdan zehirlenerek ölen annenin cenazesi Yozgat'ta defnedildiAnkara'da doğal gazdan zehirlenerek ölen annenin cenazesi Yozgat'ta defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Altay Gaziantep FK

İzmir Namaz Vakitleri 28 Şubat Pazartesi

İmsak
06:18
Sabah
07:39
Öğle
13:29
İkindi
16:38
Akşam
19:10
Yatsı
20:25
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Limonu dondurduktan sonra olacaklara inanamayacaksınız

Limonu dondurduktan sonra olacaklara inanamayacaksınız

“Mumya fetişi popüler” dedi! Sıra dışı isteklerini...

“Mumya fetişi popüler” dedi! Sıra dışı isteklerini...

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Hayatının en büyük hatası! "O gece son oldu"

Hayatının en büyük hatası! "O gece son oldu"

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.