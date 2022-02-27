Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Altay: Lis, Cebrail Karayel (Dk. 80 Tolga Ünlü), Murat Akça, Björkander, Naderi, Kappel (Dk. 68 Bamba), Poko, Thaciano, Rodriguez (Dk. 80 Kazımcan Karataş), Pinares (Dk. 80 Zeki Yıldırım), Deniz Kadah (Dk. 87 Ahmed Rayan)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Olkowski), Toşca (Dk. 62 Borven), Djilobodji, Caulker, Sagal, Furkan Soyalp, Doğan Erdoğan (Dk. 83 Vetrih), Maxim, Merkel (Dk. 46 Recep Niyaz), Figueiredo

Goller: Dk. 10 Thaciano, Dk. 22 Doğan Erdoğan (Kendi kalesine), Dk. 51 Poko (Altay), Dk. 18 (Penaltıdan) ve 26 Maxim (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 45+4 Toşca, Dk. 80 Maxim, Dk. 90+1 Günay Güvenç (Gaziantep FK), Dk. 60 Björkander, Dk. 90+1 Ahmed Rayan (Altay)

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Altay, Gaziantep FK'yi 3-2 yendi.

47. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Figueiredo'nun kötü vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

51. dakikada Altay öne geçti. Pinares'in pasıyla ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda topla buluşan Poko, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2.

86. dakikada hızlı gelişen Altay atağında Kazımcan Karataş'ın uzun pasına hareketlenen Bamba'nın yaptığı vuruşta Djilobodji'nin müdahale ettiği top kornere çıktı.

Müsabaka Altay'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.



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