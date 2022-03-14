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Futbol: Spor Toto Süper Lig

14.03.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GZT Giresunspor: 2 - Gaziantep FK: 1

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Ali Tuna

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore, Flavio (Dk. 45 Suleymanov), Serginho (Dk. 90+3 Douglas), Chiquinho, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 74 Balde), Umut Nayir (Dk. 85 Sergen Piçinciol)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Caulker, Toşça, Oğuz Ceylan (Dk. 73 Kitsiou), Furkan Soyalp (Dk. 90+2 El Messaoudi), Vetrih (Dk. 85 Recep Niyaz), Sagal, Figueriedo, Maxim, Muhammet Demir

Goller: Dk. 6 Serginho, Dk. 79 Chiquinho (GZT Giresunspor), Dk. 40 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 19 Chiquinho, Dk. 41 Hakan Keleş (Teknik direktör), Dk. 86 Balde (GZT Giresunspor)

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında GZT Giresunspor, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.

55. dakikada Muhammet Demir'in pasında topla buluşan Figueriedo'nun sağ çaprazdan attığı şutta, top Okan Kocuk'ta kaldı.

59. dakikada Muhammet Gümüşkaya'nın gönderdiği uzun pasta ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Aziz Eraltay'ın şutu sonrası meşin yuvarlak, sağ kale direğinin üzerinden auta gitti.

75. dakikada Sagal'ın sol köşe gönderinden kullandığı atış savunmadan sekerek Djilobodj'inin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda savunma meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

79. dakikada GZT Giresunspor öne geçti. Chiquinho'nun pasında kontraya çıkan ev sahibi takımda Serginho, topla ceza sahası önüne kadar ilerledi. Serginho'nun savunmadan dönen şutunu ceza sahası içerisinde Chiquinho tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

90+2. dakikada sağ kenardan Hayrullah Bilazer'in yaptığı orta sonrası Balde'nin altı pas içerisinde kafa vuruşunda, top sol kale direğinin dibinden dışarıya gitti.

Karşılaşma ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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