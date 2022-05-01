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Futbol: Spor Toto Süper Lig

01.05.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe: 1 - Çaykur Rizespor: 7

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Volkan Bayarslan, Esat Sancaktar, Ali Tuna

Göztepe: Piric, Murat Paluli, Atakan Çankaya, Kahraman Demirtaş, Moubandje, Baku (Dk. 67 Efe Can Saçıkara), Yalçın Kayan, Tijanic (Dk. 85 İzzet Furkan Malak), Halil Akbunar (Dk. 67 Ege Özkayımoğlu), Lourency (Dk 46 Mihojevic), Jahovic (Dk. 46 Di Santo)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Emirhan Topçu, Ponck, Eren Albayrak, Bolasie (Dk. 63 Boyd), Fernandes (Dk. 71 Mendes), Phiri, Yusuf Sarı (Dk. 81 Deniz Hümmet), Sabo (Dk. 81 Kubilay Kanatsızkuş), Cisse (Dk. 71 Pohjanpalo)

Goller: Dk. 8 Baku (Göztepe), Dk. 16 Kahraman Demirtaş (Kendi kalesine), Dk. 19 Cisse, Dk. 34 ve 53 Fernandes, Dk. 68 Yusuf Sarı, Dk. 78 Pohjanpalo, Dk. 88 Mendes (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 11 Lourency (Göztepe)

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Göztepe'yi 7-1 mağlup etti.

53. dakikada Çaykur Rizespor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Gökhan Gönül'ün yaptığı ortada ceza sahası dışındaki Cisse'nin kafayla indirdiği topla buluşan Fernandes'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.

68. dakikada Çaykur Rizespor 5. golü buldu. Fernandes'in pasıyla ceza sahasına girerken topla buluşan Yusuf Sarı, meşin yuvarlağı düzelttikten sonra yaptığı vuruşta top filelere gitti: 5-1.

78. dakikada Boyd'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Pohjanpalo, Mihojevic'i geçip yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 6-1.

88. dakikada Kahraman'dan seken topla sağ çapraz pozisyonda topa sahip olan Mende'in, yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 7-1.

Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 7-1 kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Göztepe

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