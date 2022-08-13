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Futbol: Spor Toto Süper Lig

13.08.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor: 1 - İstanbulspor: 0

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa, Aleks Taşçoğlu, İsmail Şencan

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso (Dk. 84 Ackah), Gökhan Sazdağı (Dk. 57 Ramazan Civelek), Bertolacci (Dk. 67 Mensah), Emrah Başsan, Campanharo, Gavranovic (Dk. 83 Mustafa Pektemek)

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber (Dk. 67 Kağan Miray Bağış), Okan Erdoğan (Dk. 86 Ebert), Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli, Ferhat Yazgan (Dk. 58 Muammer Sarıkaya), Abazaj (Dk. 58 Ethemi), İbrahim Yılmaz

Gol: Dk. 4 Cardoso (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Cardoso, Dk. 52 Bertolacci. Dk. 87 Ackah (Yukatel Kayserispor), Dk. 49 Ali Yaşar, Dk. 76 Duhan Aksu (İstanbulspor)

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Yukatel Kayserispor-İstanbulspor karşılaşması, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

48. dakikada gelişen İstanbulspor atağında ceza sahasında topu önünde bulan İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

69. dakikada Topalli'nin sol kanattan ceza sahasına ortasına İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

74. dakikada Emrah Başsan'ın pası ile ceza sahasında topla buluşan Gavranovic'in sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

89. dakikada ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruşta Ebert'in şutunda top az farklı üstten auta çıktı.

90+3'ün dakikada gelişen Kaysersipor atağında, ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mustafa Pektemek'in vuruşunda, kaleci Jensen meşin yuvarlağı çeldi.

Karşılaşma Yukatel Kayserispor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

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Spor Toto Süper Lig İstanbulspor Kayseri futbol

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