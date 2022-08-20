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Futbol: Spor Toto Süper Lig

20.08.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor: 1 - Gaziantep FK: 2

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Selahattin Altay, Ali Tuna

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Falette, Vranjes (Dk. 91+1 Burak Öksüz), Adekugbe, Ribeiro (Dk. 79 Varga), Rayane (Dk. 91+1 Onur Ergün), Musa Çağıran (Dk. 63 Boudjemaa), Louis (Dk. 63 Kaan Kanak), Lobjanidze, El Kaabi

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp (Dk. 75 Abdulkadir Parmak), Jevtovic, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Mustafa Eskihellaç (Dk. 66 Veliu), Figueiredo (Dk. 75 Pekhart), Maxim, Markovic (Dk. 66 Mirza Cihan (Dk. 90+1 Stankovski)), Kitsiou

Goller: Dk. 7 Figueiredo, Dk. 49 Jevtovic (Gaziantep FK), Dk. 31 El Kaabi (Hatayspor)

Sarı Kartlar: Dk. 34 Maxim, Dk. 51 Markovic, Dk. 82 Jevtovic (Gaziantep FK), Dk. 58 Vranjes, Dk. 59 Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi.

49. dakikada Gaziantep FK yeniden öne geçti. Hatayspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Jevtovic'in vuruşunda, top ağlarla buluştu. 1-2

57. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı kornerde ceza alanı içinde topla buluşan Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler, meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Markovic önünde bulduğu topa sert vurdu ama meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

62. dakikada Gaziantep'in sağ kanattan geliştirdiği atakta Figueiredo'nun pasında kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kalan Markovic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

65. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Lobjanidze'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Kaan Kanak'ın şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

90+6. dakikada Lobjanidze'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Günay Güvenç topu son anda yatarak kornere çeldi.

Karşılaşma Gaziantep FK'nın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

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