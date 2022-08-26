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Futbol: Spor Toto Süper Lig

26.08.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK: 1 - Fraport TAV Antalyaspor: 2 (İlk yarı)

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Suat Arslanboğa, Bilal Gölen, Furkan Ürün

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Furkan Soyalp, Jevtovic, Hanousek, Mirza Cihan, Maxim, Markovic, Figueriedo

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Kudriashov, Veysel Sarı, Fernando, Fredy, Wright, Luiz Adriano, Gökdeniz Bayraktar, Larsson

Goller: Dk. 29 Figueriedo (Gaziantep FK), Dk. 30 ve 40 Wright (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Fraport TAV Antalyaspor arasındaki maçın ilk yarısını konuk ekip 2-1 önde tamamladı.

9. dakikada Antalyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Wright'ın ceza sahası içerisinde vuruşunda, top direğin üzerinden auta gitti.

15. dakikada Antalyaspor'un geliştirdiği atakta Fredy'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Wright, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Wright'ın vuruşunda kaleye giden topu savunma uzaklaştırdı.

28. dakikada Gaziantep FK'nın Maxim ile sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içeresinde topla buluşan Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kontrol etti.

29. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Antalyaspor kalecisi Boffin'in hatalı pasında top Markovic'in önünde kaldı. Markovic'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Figueriedo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

30. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Fredy'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan ve kaleci Günay Güvenç'le karşı karşıya kalan Wright, topu filelere attı: 1-1

40. dakikada Antalyaspor öne geçti. Fredy'nin ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Wright, topu kaleci Günay Güvenç'in solundan ağlarla buluşturdu. Hakem Suat Arslanboğa yan hakemin ofsayt gerekçesiyle iptal ettiği golü Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında yapılan incelemenin ardından geçerli saydı: 1-2

Antalyaspor mücadelenin ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

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