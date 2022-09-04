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Futbol: Spor Toto Süper Lig

04.09.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 1

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Burak Şeker, İsmail Şencan, Yusuf Bozdoğan

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 79 Varanjes), Burak Yılmaz, Falette, Adekugbe, Boudjemaa (Dk. 79 Aabid), Ribeiro, Onur Ergün (Dk. 84 Musa Çağıran), Lobjanidze, El Kaabi, Varga (Dk. 66 Louis)

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Rodrigues, Ndiaye, Stanbouli (Dk. 46 Gökhan İnler), Yusuf Sarı (Dk. 63 Akintola), Belhanda (Dk. 81 Berk Yıldız), Onyekuru, Assombalonga (Dk. 63 Dzyuba)

Goller: Dk. 21 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor), Dk. 90+8 Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 72 El Kaabi, Dk. 72 Falette, Dk. 75 Adekugbe, Dk. 90+6 Erce Kardeşler, Dk. 90+7 Riberio (Atakaş Hatayspor) Dk. 72 Onyekuru, Dk. 72 Ertaç Özbir (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 5 haftasında Atakaş Hatayspor ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı.

46. dakikada Onyekuru'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda'nın şutunda, kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.

53. dakikada Rodrigues'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta top direğin yanından auta gitti.

76. dakikada Lobjanidze'nin pası sonrası ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Boudjemaa'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

85. dakikada ceza sahası içine yapılan ortaya Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

90+2 dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası içinde yaşanan karambolde Tayyip Talha Sanuç topu ağlarla buluşturdu ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Burak Şeker, elle oynandığı gerekçesiyle golü iptal etti.

90+8 dakikada Adana Demirspor beraberliği buldu. Ceza sahası içine yapılan ortaya arka direkte Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

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