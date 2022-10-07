Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Kalyon

Hakemler: Sarper Barış Saka, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp, (Dk. 90 Arda Kızıldağ) Toşca, Jevtovic, Pekhart, (Dk. 62 Markovic), Ertuğrul Ersoy, Figueiredo, (Dk. 90 Merkel), Sagal (Dk. 84 Hanousek), Maxim, Kitsiou

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Semih Güler, Samet Akaydın, Onyekuru, (Dk. 82 Guldbrandsen) Assombalonga, Belhanda, Akintola, (Dk. 85 Yusuf Sarı), Ndiaye, Emre Akbaba, (Dk. 82 Dzyuba), Svensson, Rodrigues

Goller: Dk. 61 Assombalonga (Adana Demirspor), Dk. 70 Markovic (Gaziantep FK),

Kırmızı kart: Dk. 74 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 8 Semih Güler (Adana Demirspor), Dk. 80 Sagal, Dk. 90 +5 Djilobodji (Gaziantep FK)

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile 1-1 beraber kaldı.

50. dakikada orta sahadan gelişen konuk takımın atağında Belhanda'nın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Assombalonga'nın vuruşunda, kaleci Günay meşin yuvarlağı kontrol etti.

58. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda, kaleci Günay meşin yuvarlağa sahip oldu.

61. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Akintola'nın vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Assombalonga'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ndiaye'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

70. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Kaleci Günay'ın uzun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Markovic'in aşırtma şutuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

74. dakikada orta sahadan gelişen Adana Demirspor atağında savunma arkasına sarkan Assombalonga kaleci ile karşı karşıya kaldığı esnada Ertuğrul Ersoy'un müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından faul kararı vererek Ertuğrul Ersoy'a kırmızı kart gösterdi.

75. dakikada serbest vuruş kazanan Adana Demirspor'da topun başına geçen Rodrigues'in sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

88. dakikada Adana Demirspor'un gelişen atağında Ndiaye'nin ara pasında topla buluşan Assombalonga'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşu meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.



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