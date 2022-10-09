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Futbol: Spor Toto Süper Lig

09.10.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor: 1 - Corendon Alanyaspor: 0

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Sönmez, Mehmet Emin Tuğral

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Dk. 59 Kamil Ahmet Çörekçi), Vranjes, Burak Öksüz, Kaan Kanak, Onur Ergün, Aabid (Dk. 85 Musa Çağıran), Boudjemaa, Lobjanidze (Dk. 85 Adekugbe), El Kaabi (Dk. 85 Jose Luis), Bertuğ Özgür Yıldırım (Dk. 69 Varga)

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Balkovec, Doumbia, Fatih Aksoy (Dk. 77 Rassoul), Furkan Bayır, Umut Güneş (Dk. 77 Diedhiou), Efkan Bekiroğlu (Dk. 65 Lusamba), Mahgoub, Efecan Karaca, Candeias (Dk. 54 Oğuz Aydın)

Gol: Dk. 72 Burak Öksüz (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 41 Boudjemaa, Dk. 88 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor) Dk. 81 Efecan Karaca, Dk. 82 Balkovec (Corendon Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

50. dakikada Kerim Alıcı'nın pasında ceza sahası sol çaprazında Kaan Kanak'ın topun gelişine sert şutu kaleci Runarsson'dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

51. dakikada Hatayspor'un sol kanatta geliştirdiği atakta Lobjanidze'nin ceza sahası içinde çektiği sert şutu savunmadan döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Onur Ergün'ün vuruşunda top direkten döndü.

60. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada kale önünde El Kaabi'nin kafa vuruşunda top kaleci Runarsson'da kaldı.

72. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Sağ kanatta ceza sahası dışından Varga'nın ortasında kale önünde Burak Öksüz'ün röveşata vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi 1-0.

79. dakikada Hatayspor savunmasının ceza alanı içinde uzaklaştırmak istediği topu önünde bulunan Efecan Karaca'nın sert şutunu kaleci Erce Kardeşler son anda kornere çeldi.

90. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Hatayspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Mahgoub'un vuruşunda kaleci Erce Kardeşler, gole izin vermedi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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