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Futbol: Süper Lig

19.01.2021 21:16 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor: 3 - İttifak Holding Konyaspor: 1

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hugo, Edgar, Marlon, Baker (Dk. 80 Kamil Ahmet Çörekçi), Abdulkadir Parmak (Dk. 73 Berat Özdemir), Abdülkadir Ömür (Dk. 27 Flavio), Ekuban (Dk. 80 Yusuf Sarı), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 73 Afobe)

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Yılmaz Çalık (Dk. 65 Musa Çağıran), Abdülkerim Bardakçı, Barış Yardımcı, Jevtovic, Diomande (Dk. 46 Bytyqi), Ömer Ali Şahiner (Dk. 85 Shengelia), Hadziahmetovic (Dk. 85 Oğuz Kaan Güçtekin), Cikalleshi (Dk. 65 Daci), Kravets

Goller: Dk. 21 Nwakaeme, Dk. 57 Flavio, Dk. 60 Djaniny (Trabzonspor), Dk. 88 Shengelia (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Ömer Ali Şahiner, Dk. 35 Cikalleshi, Dk. 45 Diomande, Dk. 55 Ahmet Yılmaz Çalık, Dk. 90 Musa Çağıran (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 69 Nwakaeme, Dk. 80 Baker, Dk. 90 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendi.

52. dakikada sol kanattan rakibini geçerek ceza sahası çizgisine gelen Bytyqi'nin ortasına yükselen Kravets'in kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta çıktı.

57. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahasına giren Flavio, düzgün ve sert vuruşla meşin yuvarlığı kaleci Eray Birniçan'ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-0.

60. dakikada ceza sahası içerisinde Ekuban ile paslaşan Djaniny, kalecinin üzerinden topu ağlara göndererek farkı 3'e çıkaran golü attı: 3-0.

76. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası içerisine attığı pasla buluşan Ekuban'ın sert vuruşunda, kaleci Eray Birniçan topu çeldi.

88. dakikada ceza sahası içerisinde Kravets'in pasında topla buluşan Shengelia, düzgün vuruşla takımının ilk golünü attı: 3-1.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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