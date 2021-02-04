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Futbol: Süper Lig

04.02.2021 21:18 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor: 1 - Yukatel Denizlispor: 0

Stat: Medical Park

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Berat Özdemir (Dk. 90+1 Hosseini), Baker, Bakasetas (Dk. 78 Yunus Mallı), Ekuban (Dk. 78 Flavio), Nwakaeme (Dk. 90+1 Yusuf Sarı), Djaniny (Dk. 88 Afobe)

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç (Dk. 71 Hasan Ayaroğlu), Kubilay Aktaş, Bakalorz (Dk. 71 Dossevi), Murawski, Recep Niyaz (Dk. 45+3 Diskerud), Mesanovic (Dk. 62 Ahmad Yasin), Sagal, Rodallega

Gol: Dk. 61 Bakasetas (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Sagal, Dk. 21 Recep Niyaz, Dk. 64 Diskerud (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.

48. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Orta sahada topla buluşan Djaniny'in pasında savunmanın arkasına sarkan Ekuban'ın ceza sahası içerisinden şutunda, kayarak topa müdahale eden Sakıb Aytaç, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

61. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Ekuban'ın şutunda savunmadan seken top, yine ceza sahasındaki Bakasetas'ın önünde kaldı. Yunan futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Cenk Gönen'in uzanamadığı noktadan ağlarla buluştu: 1-0

76. dakikada Denizlispor beraberlik fırsatından sonuç alamadı. Sagal'ın sol kanattan ortasında topla buluşan Dossevi'nin bekletmeden vuruşunda, Berat Özdemir çizgi üzerinden meşin yuvarlağı çıkardı.

90+3. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Rodallega'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrol etti.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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