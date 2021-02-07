YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

07.02.2021 17:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Denizlispor: 1 - Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Hanoğlu, Samet Çavuş

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Murawski, Diskerud, Ahmad Yasin, Sagal, Rodallega

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Sidney Sam, Orgill, Kudriashov, Fredy, Omar Imeri, Gökdeniz Bayrakdar, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert

Gol: Dk. 14 Rodallega (Yukatel Denizlispor)

Sarı kart: Dk. 45+3 Kubilay Aktaş (Yukatel Denizlispor)

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

10. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından çektiği şutta top üstten auta çıktı.

14. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sağ kanattan Diskerud'un yaptığı ortada ceza alanı içinde Eren Albayrak'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topu araya giren Rodallega kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0

28. dakikada Hakan Özmert'in pasıyla topla buluşan Fredy'nin uzaktan attığı şutta top üstten auta gitti.

36. dakikada Rodallega'nın kaleye göndermek istediği top kaleci Boffin'den döndü. Murawski'nin ceza sahası dışından attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

İlk 45 dakikalık bölümü Yukatel Denizlispor 1-0 önde tamamladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilirProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilir
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
1/

Denizli Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazar

İmsak
06:33
Sabah
07:55
Öğle
13:23
İkindi
16:15
Akşam
18:40
Yatsı
19:57

Denizli Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Pazar

Bayraktar Eczanesi
Merkezefendi
Derya Eczanesi
Merkezefendi
Ercan Eczanesi
Merkezefendi
Ömür Eczanesi
Merkezefendi
Ceyhan Eczanesi
Pamukkale
Derman Eczanesi
Pamukkale
Gökkuşağı Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Diğer Haberler

Geçirdiği trafik kazasının ardından 2 yıldır tedavi gören sürücü hayatını kaybetti

Geçirdiği trafik kazasının ardından 2 yıldır tedavi gören sürücü hayatını kaybetti

Pamukkale Belediyesi süs bitkilerini kendi yetiştiriyor

Pamukkale Belediyesi süs bitkilerini kendi yetiştiriyor

Merkezefendi Belediye Orkestrası online konser verdi

Merkezefendi Belediye Orkestrası online konser verdi

Kazada ölen anne baba ve çocukları Denizli’de toprağa verilecek

Kazada ölen anne baba ve çocukları Denizli’de toprağa verilecek

Merkezefendi Basket farklı kazandı

Merkezefendi Basket farklı kazandı

Denizlispor ve Antalyaspor maç saatini beklemeye başladı

Denizlispor ve Antalyaspor maç saatini beklemeye başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.