Futbol: Süper Lig

17. dakikada ceza sahası içinde Sagal'ın çevirdiği topa Mesanovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

19. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Rodallega’nın kendi yarı sahasında verdiği topa hareketlenen Mesanovic, meşin yuvarlakla bir süre ilerledi. Mesanovic, savunmaya rağmen ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısını Yukatel Denizlispor 1-0 önde tamamladı.

