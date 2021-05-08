Futbol: Süper Lig

31. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içindeki Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, kaleci Boffin topu güçlükle üsten kornere gönderdi.

32. dakikada soldan ceza alanına giren Djaniny'in yerden şutunda kaleci Boffin, topu yatarak çeldi.

45. dakikada orta alandan aldığı top ile ceza alanına giren Djaniny'in karşı karşıya şutunda kaleci Boffin, tehlikeyi önledi.

Bordo-mavililer, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.



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