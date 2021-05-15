Futbol: Süper Lig

Stat: Antalya

Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Çimen, Esat Sancaktar

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Ersan Adem Gülüm, Ali Eren İyican, Omar İmeri, Ufuk Akyol, Hakan Özmert (Dk. 35 Mevlüt Han Ekelik), Mert Yılmaz, Sidney Sam, Orgill

İttifak Holding Konyaspor: Erten Ersu, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Adil Demirbağ, Skubic, Hadziahmetovic, Bytyqi, Rahmanovic, Sekidika, Cikalleshi

Sarı kartlar: Dk. 3 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 30 Orgill (Fraport TAV Antalyaspor)

Süper Lig'in son haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

6. dakikada ceza sahası dışındaki Sidney Sam'in sert şutunda topu kaleci Erten Ersu güçlükle çeldi. Dönen topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Orgill'in vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarptıktan sonra tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

19. dakikada kısa paslarla ceza sahası içerisine giren Bünyamin'in sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

40. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Omar İmeri'nin sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



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