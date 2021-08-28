Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Gökhan Barcın
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ravil Tagir, Lima, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Visca, Aleksic, Gulbrandsen
Yukatel Kayserispor: Lung, Ramazan Civelek, Uğur Demirok, Kolovetsios, Carole, Attamah, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Mensah, Gökhan Sazdağı, Thiam
Gol: Dk. 4 Thiam (Yukatel Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Lima, Dk. 45+1 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 1-0 önde tamamladı.
4. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ taraftan ceza sahasına giren Emrah Başsan arka direğe ortasını yaptı. Thiam, gelişine topa sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1
13. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Kayserispor ceza sahası önünde topla buluşan Berkay, çok sert bir şut çıkardı. Savunmaya çarpan meşin yuvarlak yükseklik kazandı ve üst direğe de çarpıp auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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