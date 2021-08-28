Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Ok, Ata Yıldırım

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Ribeiro (Dk. 68 Boudjemaa), Fatih Kuruçuk, Falette (Dk. 15 Burak Öksüz), Lobjanidze (Dk. 79 Kamara), Onur Ergün (Dk. 79 Sackey), Diouf, Traore, El Kaabi (Dk. 68 Louis)

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Milunovic, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Leroy Fer (Dk. 46 Eduardo), Borja, Juanfran, Novais (Dk. 46 Ahmed Ildız), Candeias (Dk. 85 Babacar), Davidson

Goller: Dk. 4 Traore, Dk. 18 Lobjanidze, Dk. 42 Ribeiro, Dk. 60 El Kaabi, Dk. 90+2 Kamara (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Traore Dk. 66 Diouf, Dk. 75 Boudjemaa, Dk. 78 Adekugbe, Dk. 85 Fatih Kuruçuk (Atakaş Hatayspor), Dk. 76 Fatih Aksoy (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 3. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 5-0 yendi.

50. dakikada sağ çaprazdan Candeias'ın kaleye gönderdiği top, kaleci Munir'de kaldı.

58. dakikada sol kanattan Eduardo'nun pasında Davidson'un ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

60. dakikada Hatayspor farkı 4'e çıkardı. Ev sahibi ekibin Lobjanidze ile başlayan atağında, Diouf'un ceza alanı içine ortasında topa yükselen El Kaabi, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 4-0

63. dakikada çalımlarla ceza sahası içerisine giren Davidson'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.

90+2. dakikada ev sahibi ekip, skoru 5-0'a getirdi. Sol kanattan gelişen atakta Adekugbe'nin ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Kamara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-0

Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.



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