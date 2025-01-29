Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Real Madrid forması giyen Vinicius Junior'a servet önerdiler

Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı dünya yıldızı Vinicius Junior için İspanyol basınından futbol tarihine geçecek bir iddia ortaya atıldı.

İSPANYOLLAR DUYURDU

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Diario AS'ın haberine göre; Suudi Arabistan'dan bir ekip 24 yaşındaki futbolcuya yıllığı 200 milyon Euro'dan tam 5 yıllık bir sözleşme teklif edecek.

Real Madrid'e 300 milyon Euro bonservis teklif etmeyi planlayan Suudi kulübü, Vinicius Junior’a 5 yıllık süreçte toplamda 1 milyar Euro maaş ödemeyi hedefliyor.

İspanya’daki kariyerinden memnun olduğu bilinen Brezilyalı yıldızın, transfer sürecini bu astronomik teklife vereceği yanıt belirleyecek.

26 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

Bu sezon eflatun - beyazlı formayı 26 maçta sırtına geçiren Brezilyalı yıldız, 16 gol - 10 asist katkısı sağladı.

BALLON D'OR DA İKİNCİ OLDU

Öte yandan Brezilyalı yıldız, yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünde, Manchester City'nin orta sahası Rodri'nin ardından ikinci sırada yer aldı.