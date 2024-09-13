Futbol tarihinde görülmemiş olay! İki kaleci de aynı antrenmanda çapraz bağlarını yırttı ve sezonu kapattı...

Portekiz'in köklü kulüplerinden Boavista'da yaşananlar, dünya futbolunun en garip olaylarından biri olarak şimdiden tarihe geçti. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, gerçekleştirilen antrenmanda hem as hem de yedek kaleci Joao Gonçalves ile Luis Pires dizlerindeki ön çapraz bağların yırtılması nedeniyle sezonu kapattı.

ÜÇÜNCÜ KALECİ BİRİNCİ KALECİ OLDU

Kadroda sadece 17 yaşındaki Tome Sousa'nın bulunan Boavista'da yaşanan bu beklenmedik sakatlıklar, Portekiz ekibinde kaleci pozisyonunda ciddi bir kriz yaşamasına neden oldu. Her iki oyuncunun da önümüzdeki günlerde ameliyat masasına yatacağı belirtildi. Sezona üçüncü kaleci olarak başlayan genç Tome Sousa, şimdi takımın birinci kalecisi rolünü üstlenecek.

ESKİ KALECİ İLE SÖZLEŞME YENİLEDİLER

Kulüp, bu büyük kaybı hafifletmek için harekete geçti. Piyasa kapalı olmasına rağmen, ciddi sakatlık durumlarında serbest oyuncularla sözleşme imzalanabiliyor.

FIFA, bu yıl çeşitli nedenlerle oyuncu kaydetme yasağı alan 397 kulübü açıkladı ve Boavista da bu listede yer alıyor. Ancak kulüp, eski kalecisi Cesar Dutra ile yeniden sözleşme imzalamayı başardı.