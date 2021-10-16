YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

16.10.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altaş Denizlispor: 2 - Balıkesirspor: 1

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın, Serdar Diyadin, Mehmet Şengül

Altaş Denizlispor: Stackhowiak, Hakan Çinemre, Oğuz Yılmaz (Dk. 69 Erdal Akdarı), Leo Schwechlen (﻿Dk. 46 Emre Sağlık), Gökhan Süzen, İlhan Depe (Dk. 46 Brahim Darri), Onazi (Dk. 60 Djedje), Muhammed Gönülaçar (Dk. 65 Mustafa Çeçenoğlu), Kevin Mayi, Muğdat Çelik, Aissati

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe (Dk. 61 Hüseyin Karabey), Sedat Dursun, Abdulkadir Özgen (Dk. 75 Muhammed Ali Doğan), Anıl Taşdemir (Dk. 82 Andaç Güleryüz), Cedric (Dk. 82 Otoo), Oğuz Han Aynaoğlu, Batuhan İşçiler, Birol Parlak, İbrahim Halil Çolak (Dk. 75 Bezjak), Cumali Bişi

Goller: Dk. 9 İbrahim Halil Çolak (Balıkesirspor), Dk. 77 Hakan Çinemre, Dk. 90+4 Kevin Mayi (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Oğuz Yılmaz, Dk. 35 Muğdat Çelik, Dk. 77 Emre Sağlık, Dk. 90+4 Hakan Çinemre ​​​​​​​(Altaş Denizlispor), Dk. 38 Erdem Gökçe, Dk. 57 Batuhan İşçiler, Dk. 70 Abdulkadir Özgen, Dk. 78 Cumali Bişi (Balıkesirspor)

DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig'in 9. haftasında Altaş Denizlispor, sahasında Balıkesirspor'u 2-1 yendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 21 yıl oldu! "Taşı toprağı altın diye geldik, keşke ölseydim"Tam 21 yıl oldu! "Taşı toprağı altın diye geldik, keşke ölseydim"
Yok böyle sevgi: İçime sokasım geliyor, evladım gibiYok böyle sevgi: İçime sokasım geliyor, evladım gibi
Uluslararası Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri "giyerek" sergileyecekUluslararası Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri "giyerek" sergileyecek

Denizli Namaz Vakitleri 16 Ekim Cumartesi

İmsak
05:46
Sabah
07:06
Öğle
12:54
İkindi
16:02
Akşam
18:33
Yatsı
19:48

Denizli Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cumartesi

Güngör Eczanesi
Merkezefendi
Gürkan Eczanesi
Merkezefendi
Hazar Eczanesi
Merkezefendi
Limoncu Eczanesi
Merkezefendi
Gökkuşağı Eczanesi
Pamukkale
Pelitlibağ Eczanesi
Pamukkale
Tuba Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 731. maçına çıkacak

Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 731. maçına çıkacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bulaşıkçılıktan kraliyet ailesinin mutfak şefliğine uzanan lezzet yolculuğu

Bulaşıkçılıktan kraliyet ailesinin mutfak şefliğine uzanan lezzet yolculuğu

Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kastamonu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan polislerden 8'i Ankara'ya getirildi

Kastamonu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan polislerden 8'i Ankara'ya getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.