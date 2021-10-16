Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın, Serdar Diyadin, Mehmet Şengül

Altaş Denizlispor: Stackhowiak, Hakan Çinemre, Oğuz Yılmaz (Dk. 69 Erdal Akdarı), Leo Schwechlen (﻿Dk. 46 Emre Sağlık), Gökhan Süzen, İlhan Depe (Dk. 46 Brahim Darri), Onazi (Dk. 60 Djedje), Muhammed Gönülaçar (Dk. 65 Mustafa Çeçenoğlu), Kevin Mayi, Muğdat Çelik, Aissati

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe (Dk. 61 Hüseyin Karabey), Sedat Dursun, Abdulkadir Özgen (Dk. 75 Muhammed Ali Doğan), Anıl Taşdemir (Dk. 82 Andaç Güleryüz), Cedric (Dk. 82 Otoo), Oğuz Han Aynaoğlu, Batuhan İşçiler, Birol Parlak, İbrahim Halil Çolak (Dk. 75 Bezjak), Cumali Bişi

Goller: Dk. 9 İbrahim Halil Çolak (Balıkesirspor), Dk. 77 Hakan Çinemre, Dk. 90+4 Kevin Mayi (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Oğuz Yılmaz, Dk. 35 Muğdat Çelik, Dk. 77 Emre Sağlık, Dk. 90+4 Hakan Çinemre ​​​​​​​(Altaş Denizlispor), Dk. 38 Erdem Gökçe, Dk. 57 Batuhan İşçiler, Dk. 70 Abdulkadir Özgen, Dk. 78 Cumali Bişi (Balıkesirspor)

DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig'in 9. haftasında Altaş Denizlispor, sahasında Balıkesirspor'u 2-1 yendi.



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