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Futbol: Toplu sonuç

02.04.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 29. hafta maçları oynandı

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 29. hafta maçları yapıldı.

Ligde 29. hafta, yarın 1. Grup'ta Batman Petrolspor-Nevşehir Belediyespor ve 3. Grup'ta Karbel Karaköprü Belediyespor-Belediye Derincespor, Modafen-Karşıyaka, Criptoswaps Edirnespor-Ağrı 1970, Kardemir Karabükspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Gruplarda bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup:

Arnavutköy Belediyespor-Sancaktepe FK: 1-0

Bergama Belediyespor-Karaman Belediyespor: 3-2

Fatsa Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-1

Başkent Gözgözler Akademi-Osmaniyespor FK: 0-4

Formül Erbaaspor-Artvin Hopaspor: 1-0

Hendekspor-Elazığspor: 0-3

Belediye Kütahyaspor-Kahta 02: 1-1

Bursa Yıldırımspor-Criptoswaps Çatalcaspor: 1-0

3. Grup:

Orduspor 1967-Mardin 1969: 2-0

Ceyhanspor-Esenler Erokspor: 0-7

Çankaya FK-Fethiyespor: 2-5

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-İçel İdmanyurdu: 0-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Kırıkkale Büyük Anadolu: 0-1

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